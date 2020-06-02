“超大杯”华为 P40 Pro+ 推送 EMUI 10.1 系统更新包：优化相机长焦拍摄和续航

IT之家6 月 2 日消息 近期，“超大杯”华为 P40 Pro + 手机已经开启预售，现在华为 P40 Pro + 手机推送了 EMUI 10.1 新版本的系统更新包，优化了相机长焦拍照和防抖效果，提升清晰度和对焦性能；同时优化了功耗和续航设置，修复 40W 无线充电过温停充问题。微博用户 @鹏鹏君驾到 表示，该升级版本在开售后也将陆续推送给购买用户。

IT之家了解到，华为 P40 Pro + 采用 6.58 英寸 2640 x 1200 90Hz OLED 屏，搭载麒麟 990 5G 处理器；电池容量为 4100mAh 且支持 40W 无线快充；采用纳米微晶陶瓷科技设计，拥有陶瓷黑和陶瓷白两种配色可选。

摄像方面，华为 P40 Pro + 采用超感知徕卡五摄方案，由 5000 万像素超感知摄像头（广角，f/1.9 光圈，OIS 光学防抖） + 4000 万像素电影摄像头（超广角，f/1.8 光圈） + 800 万像素超级变焦摄像头（10 倍光学变焦，f/4.4 光圈，OIS 光学防抖） + 800 万像素长焦摄像头（3 倍光学变焦，f/2.4 光圈，OIS 光学防抖） + 3D 深感摄像头组成，支持 3 倍光学变焦、10 倍光学变焦、20 倍混合变焦以及 100 倍数字变焦。华为 P40 Pro + 采用了 3200 万 + 景深摄像头方案。

售价方面，华为 P40 Pro + 手机 8GB+256GB 售价 7988 元，8GB+512GB 售价 8888 元。

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