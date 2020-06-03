中国移动超级大单背后：新华三入局华为鲲鹏生态

近日，在中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目中，基于鲲鹏处理器的服务器全面入围，中标达 19563 台，其中中移系统集成（H3C）13475 台，华为 TaiShan 服务器 6088 台，在鲲鹏所参与的标段中占比超过 67%。

官宣的信息里有两大 KM：一个是鲲鹏服务器全面入围此次集采，另一个就是中标的基于鲲鹏处理器的服务器中包括大量 H3C 的产品。没错，就是新华三！

业界大厂实力加盟

为自主可控而生的鲲鹏处理器，本身具有高性能、高吞吐、高集成、高效能等优势，可支撑运营商进一步提升在多样性算力方面的自主创新能力。但在笔者看来，鲲鹏生态能否真正做大做强，首先要看能否有其他业界大厂的 “捧场”。

在 3 月 27 日举行的华为开发者大会 2020(Cloud)上，华为云与计算 BG 总裁侯金龙透露：华为聚焦做好芯片、板卡和主板，使能合作伙伴优先发展自有品牌的整机。目前全球已经有 11 家整机伙伴基于鲲鹏主板推出了服务器及 PC 产品，比如黄河、长虹天宫、紫光恒越、同方、湘江等，并已经批量上市。

两个多月之后，估计推出基于鲲鹏处理器的服务器厂商数量又有增加。但除了一些相对较小的硬件厂商和软件厂商参与以外，一直都没有排名行业 TOP 级的大厂加入鲲鹏，如果没有业界大厂参与鲲鹏生态也很难做起来。

万万没想到，新华三成了鲲鹏的 “第一个大客户”。在中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目中，基于鲲鹏处理器的服务器中标达 19563 台，其中华为 TaiShan 服务器 6088 台，中移系统集成（H3C）13475 台。这次集采，中移系统集成有限公司作为新华三的产品代理参与投标并中标，因此虽然中标的是中移系统集成，但采用的服务器产品应该就是来自新华三。而从新华三官网来看，采用华为鲲鹏 920 芯片的服务器产品包括 H3C UniServer R4960 G3 服务器等。

真开放获业界认可

在笔者看来，以新华三的体量、在服务器市场的江湖地位来说，其加入鲲鹏生态阵营，无疑是对鲲鹏处理器的巨大认可，对整个鲲鹏生态将产生三方面积极意义：

1. 大厂打个样。新华三和华为非常相似，是业界唯二的具备完整 ICT 产品和解决方案的厂商，拥有计算、存储、网络、安全等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、智能联接、5G、信息安全、新安防、物联网、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。在服务器市场的多个细分领域，新华三都是业界 TOP 大厂，这样的大厂加入鲲鹏生态无疑会产生巨大的示范效应。

2. 对手来拥抱。虽然此前两个厂商有一些复杂的 “血缘关系”，但在前些年撇清关系之后，两家巨头早已成为近身肉搏的最直接竞争对手。因此作为华为的友商，新华三的服务器能够搭载鲲鹏处理器，便是对鲲鹏生态的最大认可。

3. 鲲鹏真开放。华为在计算产业发展的策略是 “硬件开放，软件开源，使能合作伙伴”，而现在看来，鲲鹏生态向合作伙伴全面开放这话绝不是嘴上说说而已。基于鲲鹏的服务器华为完全可以自己做，但华为却将其开放给了竞争对手，加上新华三这样的行业巨头加入鲲鹏生态，足以说明鲲鹏是真的开放。

目前，全国已成立 16 个鲲鹏生态创新中心，600 多家 ISV 伙伴推出了超过 1500 款通过鲲鹏技术认证的产品与解决方案，在政务、金融、电信、互联网领域实现了广泛应用。未来，也希望浪潮、联想等更多的中国服务器大厂商能够加入到自主可控的阵营中来。

运营商现网支持自主可控 “实战”

当然，只有厂商的帮衬还不够，还要运营商敢于在现网真正引入基于自主可控鲲鹏处理器的服务器，才能够真正让鲲鹏生态落地生根，让自主可控的产品在实战中经受检验和不断进步。

在这方面，运营商的觉悟和勇气是值得点赞的，我国运营商对于自主可控的支持力度也非常大。

在这次中国移动 2020 年 PC 服务器集采项目中，不仅基于鲲鹏处理器的服务器中标高达 19563 台，而且本次鲲鹏服务器全面覆盖计算型、均衡型和存储型等服务器类型，将广泛用于中国移动 IT 云及移动云的建设，为中国移动 “5G+”计划落地提供多样性算力支撑。事实上，中国移动一直在持续加大 IT 系统整合，构建面向未来的 ICT 基础设施架构，从去年就开始采用基于鲲鹏处理器的服务器，在分布式存储、CRM、计费、大数据、CDN、OSS 等业务场景进行测试验证及商用部署，构建网络云端到端 4G/5G 核心网环境。

无独有偶，中国电信日前开启的 2020 年服务器集采资格预审公告显示：预估集采规模 56314 台，值得注意的是本次集采单独列出了包含华为鲲鹏 920 芯片或海光 HYGON Dhyana 系列处理器的 H 系列全国产化服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录。

不止眼前的 “苟且”

在笔者看来，华为之所以要一根筋强推鲲鹏生态，主要是要加强自身乃至我国在计算产业领域的自主可控能力。尤其在如今波诡云谲的国际环境下，不仅华为自身面临美国的打压、随时有芯片等底层元器件断供的风险，所有中国 ICT 企业都有可能面临这样 “卡脖子”的危机。

而华为对自己的定位是雪中送炭，而不是锦上添花。为此，华为甚至不惜牺牲眼前的利益。在去年 9 月举行的华为全联接大会上，华为智能计算业务部总裁马海旭在接受媒体采访时表示：在条件成熟的情况下，华为会退出服务器整机市场，专注于做板卡、模组，不与服务器厂商竞争，从而更好地构建鲲鹏生态。

现阶段，华为将鲲鹏开放给竞争对手，甚至如果有一天在条件成熟的情况下、华为真的退出服务器整机市场，看似华为损失了一些市场份额、牺牲了短期利益；但从长远来说，一旦鲲鹏生态做大做强就一定会有收益；更为重要的是，无论是对中国企业自身的长久生存，还是对中国自主可控产业链的成长、成熟、繁荣和壮大，若干年后回头再看，这一切，都是值得的！