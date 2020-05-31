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中国移动联合华为/荣耀/TP-Link等推出6款Wi-Fi 6路由器

2020/5/31 8:20:57来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月31日消息 ，中国移动5月29日举办全家Wi-Fi专场发布会，正式推出了智能组网2.0，还发布了TP-Link TL-RAX1890G、中兴ZXHN E2603、华为TC7102/TC7202、荣耀XD22、360 T6G及腾达AX1803六款Wi-Fi 6路由器。

其中，TP-LINK新一代Wi-Fi 6路由器TL-RAX1890G相比目前普遍使用的1200M路由器，速率提升50%，支持OFDMA、BSS着色等多项新技术，且支持“易展”功能，相较普通mesh组网，可一键实现Wi-Fi全覆盖，通过多链路回传和智能选径等技术提升网络的速率和稳定性。

IT之家了解到，在此次全家WiFi专场发布会上，中国移动还推出了智能组网2.0，从新协议、新入口、新平台、新应用四方面对中国移动全家WiFi进行升级，实现Cloud VR、8K等大流量应用流畅运行。

华为方面，TC7202、TC7102、WS710早在今年3月就已经出现了工信部的网站中，具体参数不详。

据IT之家了解，本次中国移动与荣耀联合打造的Wi-Fi 6+路由器型号为XD22，是中国移动首款Wi-Fi 6+路由器。XD22具有160MHz超大频宽，支持手游加速。XD22曾在本月“517国际电信日”由荣耀与中国联通一共推出，且“517国际电信日”同时推出的还有华为TC7202系列。

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关键词：中国移动WiFi 6

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