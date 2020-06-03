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小米在日本推 Note 10 Lite/Redmi Note 9S，约 1618 元起

2020/6/3 9:58:14来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家 6 月 3 日消息 昨天小米在日本发布了小米 Note 10 Lite 和 Redmi Note 9S 两款手机，两款手机将于 6 月 9 日在日本开卖，并且已于本周二在日本市场接受预定。

小米 Note 10 Lite 采用 6.47 英寸 FHD + 的 Super AMOLED 屏幕，搭载骁龙 730G 处理器，内置 5260 毫安时电池。后置主摄为 6400 万像素的四摄模组，该机支持 3.5mm 耳机接口和 NFC 功能。

价格方面，6+64GB 版本为 39800 日元（约 2597 元），6+128GB 版本为 44800 日元（约 2923 元）。

Redmi Note 9S 则是采用 6.67 英寸的 FHD + 屏幕，采用前置 1600 万像素镜头的打孔屏设计。搭载骁龙 720G 处理器，内置 5020 毫安时电池，并支持 18W 快充。该机后置 4800 万像素主摄的四摄模组，支持 3.5mm 耳机孔及蓝牙 5.3。

IT之家了解到，该机价格方面，4+64GB 版本价格为 24800 日元（约 1618 元），6+128GB 版本价格为 29800 日元（约 1944 元）。

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关键词：小米

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