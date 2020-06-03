欧盟印度等要对美互联网巨头加税，美国反击了

6 月 3 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，特朗普政府宣布将对欧盟和另外九个国家的税收政策展开调查。这些国家已经采用或正考虑征收数字税，此举将对谷歌、亚马逊、Facebook 等美国科技巨头产生重大影响。

图：美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽 (Robert Lighthizer)

美国政府的举措可能最终导致美国对从巴西、英国、印度和其他许多国家进口的商品征收关税，反过来又促使这些国家对美国商品征收报复性关税，从而导致全球贸易争端加剧。

这项调查将由美国贸易代表进行，可能还会使全球税务谈判复杂化。全球谈判已经进行了一年多，旨在就如何对跨境互联网商务征税达成多国共识。

目前争论的焦点是在整个欧洲和其他地区对在线经济活动征收所谓的数字服务税。这些税收偏离了许多传统的国际税收制度，并将影响公司赚取的收入。例如，印度在 4 月份对外国大公司在印度向人们在线销售商品和服务征收 2% 的税。欧盟也再次推动征收类似税收，以帮助筹措应对新冠疫情的资金。

在这些举措之前，法国首先宣布征收数字服务税，促使特朗普政府授权对法国葡萄酒、奶酪和其他产品征收关税。最后，两国官员都同意搁置征税，同时与经合组织 (OECD)的谈判代表试图促成一项关于数字税的多边协议。

美国商会执行副总裁迈伦 · 布里连特 (Myron Brilliant)批评称，某些国家提议的数字税提案 “具有歧视性，对经济造成负担”，但他敦促通过经合组织达成多边解决方案。他说：“我们敦促各方在这些谈判上加倍努力，避免单方面的歧视性征税。”

行业组织信息技术产业理事会首席执行官杰森 · 奥克斯曼 (Jason Oxman)表示，该组织支持正在进行的多边讨论，但也支持美国政府的新调查。他说：“虽然我们希望避免紧张局势进一步升级，但美国需要对日益扩大的单边税收措施做出更强有力的回应。”

美国打算进行的调查将根据 1974 年贸易法第 301 条进行，该条款赋予政府广泛的权力，可以对对美国商业产生负面影响的不公平做法做出回应。除印度、巴西、英国和欧盟外，美国贸易代表办公室表示，将调查奥地利、捷克、印尼、意大利、西班牙和土耳其的税收政策。

美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽 (Robert E.Lighthizer)在声明中说：“特朗普总统担心，我们的许多贸易伙伴正在采用旨在不公平地针对美国公司的税收计划。我们准备采取一切适当行动，保护我们的企业和工人免受任何此类歧视。”

虽然美国始终在参与多国数字税收讨论，但就在疫情蔓延导致世界各国陷入封锁前不久，今年的谈判就遇到了麻烦。特朗普政府一直在推动一项条款，该条款实际上将允许某些美国公司选择是否接受按照全球协议创建的任何新税收制度的管辖。

最有可能受到许多国家数字税影响的公司是美国科技巨头，包括 eBay 和谷歌。互联网协会贸易政策主管乔丹 · 哈斯 (Jordan Haas)在声明中表示，该组织赞赏贸易代表正在进行的税收推动工作。该协会成员包括 Facebook、谷歌和亚马逊等。哈斯说：“美国必须继续向贸易伙伴发出强烈的信息，即针对美国公司征收歧视性税收不是合适的解决方案。”

谷歌发言人何塞 · 卡斯塔内达 (Jose Castaneda)重申，该公司支持就数字税达成国际协议的努力。美国参议员查尔斯 · 格拉斯利 (Charles E.Grassley)和罗恩 · 怀登 (Ron Wyden)也都表示，鉴于数字税在世界各地激增，美国政府的调查是正当的。他们说：“正如我们之前所说的那样，这些数字服务税不公平地针对和歧视美国公司。”

近几个月来，贸易专家始终在猜测，特朗普政府是否会试图利用其 301 条款作为杠杆，努力说服包括印度在内的其他国家改变其贸易做法。美国还始终在与英国、巴西和欧盟等国就贸易协议进行谈判。