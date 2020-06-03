业绩惊人！「当红炸子鸡」Zoom 用户量大涨，正常运行成关键

6 月 3 日消息，据国外媒体报道，由于旗下应用程序成为疫情期间最热门的视频会议服务，Zoom 本财季业绩一鸣惊人。财报显示，公司当季营收 3.28 亿美元，这比去年同期的 1.22 亿美元增长了一倍多，也远远高于 Zoom 几个月前预计的 2 亿美元。

Zoom 公司没有透露过去几个月里到底有多少人使用过它的软件，但称 “免费用户的增长前所未有”，其中包括超过 10 万所 K-12 学校。Zoom 公司表示，公司目前员工人数超过 10 人的客户约 265400 名，这一数字增长了 354%，并为新客户增加了 175000 个许可。使用量的显著增加也伴随着成本的显著增加，支出同比翻番达 2.01 亿美元。

这是疫情蔓延以来 Zoom 公司首次发布财报。由于全世界很多人都处于居家隔离状态，该公司的视频会议软件已成为企业工作会议和亲友保持联系的工具。Zoom 此前曾表示，日活用户数量已从去年 12 月的 1000 万增长至 3 亿。Zoom 首席财务官凯利 · 斯特克伯格 (Kelly Steckelberg)在财报电话会议上表示，这一数字已经从 4 月份的峰值有所回落，但 “从长期来看，我们预计这个数字肯定会超过 3 亿。”

与此同时，Zoom 公司的安全措施也受到了严格审查。该公司因暗示其视频聊天应用完全加密而受到严厉批评。为方便使用而设计的功能导致应用中频频出现 Zoombomb 等骚扰行为，而 Zoom 的 Mac 安装程序被发现使用 “类似恶意软件”的方法来加快运行速度。

Zoom 做出的回应是，在彻底改革应用安全措施的同时，设定了 90 天的功能开发冻结期。一些最突出的安全问题已经得到修复或改进，公司还正在开发端到端加密等其他安全功能。今年 5 月，Zoom 收购了安全认证初创公司 Keybase，并指导其工程师着手开发端到端的加密解决方案。

这些调整是为了确保在服务使用范围迅速扩大的情况下，Zoom 不会因为安全问题而失去用户。到目前为止，Zoom 似乎有望继续取得成功。Zoom 预计下一季度营收将十分可观，是之前营收的三倍多。该公司预计今年营收将超过 18 亿美元。不过鉴于目前吸引了大量新用户，Zoom 预计下半年客户流失将会有所增加。

除企业客户之外，虽然更多消费者开始使用 Zoom 公司的服务，但公司首席执行官袁征表示，公司没有计划在免费通话体验之外推出针对消费者的产品。袁征在财报电话会议上说，无论如何使用它，Zoom 应该带来 “相同的体验”。“无论你做什么，无论你用什么设备。我们的策略是提供一种服务。”

目前，Zoom 公司的首要任务是保持其服务器的正常运行，袁征说，“因为很多人都指望 Zoom 公司能保持联系。”

Zoom 公司股价于 2019 年 4 月以每股 36 美元的价格上市。在过去几个月里，公司股价上涨了两倍，从年初的 68 美元飙升至周二的 200 美元左右。