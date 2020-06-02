微软回应 “剽窃 AppGet”：肯定原作者贡献

IT之家6月2日消息 在上个月的Build 2020大会上，微软为Windows 10推出了新的Windows Package Manager（WinGet，Windows软件包管理器）。这款新工具允许开发者轻松下载服务，帮助APP开发。然而，类似工具的开发者Keivan Beigi认为微软窃取了他的东西。

微软现在已经承认，应该给Keivan Beigi相应的功劳，因为他的工作让WinGet落地。然而，该公司没有向这位加拿大的开发者道歉。

创建名为AppGet的软件包管理器的Keivan Beigi说，微软去年对这个软件表现出了很大的兴趣。他说，去年微软的Andrew Clinick曾面试过Beigi。面试结束后，Beigi说他再也没有听到微软的消息。

Beigi表示，微软在Windows软件包管理器公布前24小时就联系了他，这表明微软知道其中包含了AppGet的元素。不过，该公司在Build 2020上讨论该软件时，没有提及Beigi或AppGet。

现在，微软的Clinick已经做出回应，并表示微软应该给予Beigi适当的功劳：“我们的目标是为客户和社区提供一个伟大的产品，让每个人都能做出贡献并得到认可。”Clinick写道。

“我们最不想做的事情就是在这个过程中疏远任何人。这就是为什么我们要把它建立在GitHub上，让每个人都能在这里做出贡献。在过去的几天里，我们听取了社区的意见，并从中吸取了教训，显然我们没有达到这个目标。更确切地说，我们辜负了Keivan和AppGet的这个目标。这也是我们最不愿意看到的。”

Beigi曾表示，微软抄袭他的开源软件没有问题，但希望自己的工作获得适当的荣誉。他还确认他将不再开发AppGet，因为与微软竞争没有什么意义。

IT之家了解到，AppGet虽然是一个开源软件，微软这么做在法律方面没有问题，但还是应该提及Beigi的贡献。