纳指接近历史高位，云计算或推动微软市值达 2 万亿美元

北京时间 6 月 3 日消息，星期二美股收高，纳指接近历史高位。截至收盘，道指涨 267.63 点，涨幅为 1.05%，报收 25742.65 点；标普 500 指数涨 25.09 点，涨幅为 0.82%，报收 3080.82 点；纳指涨 56.33 点，涨幅为 0.59%，报收 9608.38 点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨 0.35%，亚马逊涨 0.06%，苹果涨 0.46%，NetFlix 涨 0.33%，Alphabet 涨 0.52%，微软涨 1.14%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易涨 2.78%，爱奇艺涨 2.99%，拼多多涨 2.34%，微博涨 2.93%，腾讯音乐涨 3.25%，阿里巴巴涨 3.76%，京东涨 1.63%，百度涨 0.12%，趣头条与上一交易日持平。

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：蘑菇街（涨 31.71%），小赢科技（涨 21.78%），如涵控股（涨 21.33%），嘉楠科技（涨 17.45%），瑞幸咖啡（涨 14.22%），跟谁学（涨 13.37%），人人公司（涨 13.26%），富途控股（涨 12.53%），宝尊电商（涨 10.7%），蔚来（涨 10.33%），云集（涨 9.17%），欢聚集团（涨 8.65%），简普科技（涨 8.27%），前程无忧（涨 7.62%），搜狐（涨 7.37%），金山云（涨 6.87%），优信（涨 6.71%），荔枝（涨 6.17%），达内科技（涨 5.88%），汽车之家（涨 5.81%），迅雷（涨 4.64%），新东方（涨 4.49%），中芯国际（涨 4.2%），新氧（涨 3.88%），凤凰新媒体（涨 3.88%），金融界（涨 3.83%），猎豹移动（涨 3.6%），哔哩哔哩（涨 3.42%），虎牙（涨 3.24%），500 彩票网（涨 3.21%），携程网（涨 2.9%），唯品会（涨 2.8%），老虎证券（涨 2.7%），百世（涨 2.62%），1 药网（涨 2.49%），房天下（涨 2.35%），中通（涨 2.19%），途牛（涨 2.04%），触宝（涨 1.64%），网易有道（涨 1.63%），搜狗（涨 1.56%），好未来（涨 1.25%），微贷网（涨 1.23%），易车网（涨 1.15%），小牛电动（涨 1.04%），信而富（涨 0.76%），新浪（涨 0.75%），正保教育（涨 0.58%），亿航（涨 0.34%），华米（涨 0.21%）。

与上一交易日持平的公司包括：蛋壳公寓、趣店、宜人贷。

下跌的公司包括：兰亭集势（跌 0.03%），58 同城（跌 0.24%），流利说（跌 0.36%），UT 斯达康（跌 0.53%），信也科技（跌 0.67%），团车（跌 0.76%），斗鱼（跌 0.89%），云米（跌 1.32%），360 金融（跌 1.37%），陌陌（跌 1.8%），乐居（跌 2.87%），世纪互联（跌 2.87%），乐信（跌 4.22%），寺库（跌 4.44%），品钛（跌 6.46%），无忧英语（跌 6.65%）。

分析师上调搜狐盈利能力预期

目前，搜狐可能是投资者感兴趣的一支个股，因为分析师上调了其盈利预期，所处的行业在 Zacks 行业排行榜上排名也相当高。这很重要，因为通常情况下，一个行业被看好会惠及该行业所有个股，当前搜狐所处的互联网 - 服务行业就是如此，在 Zacks 行业排行榜的逾 250 个行业中，互联网 - 服务行业排在第 27 位。同时，搜狐本身看起来也相当棒。过去 1 个月，分析师对当前季度搜狐每股亏损预期由 60 美分减少至 12 美分，对当前财年每股亏损预期由 2.29 美元减少至 1.59 美元。分析师对搜狐盈利能力的上调，使得 Zacks 把其股票评级定为 “强力买入”，进一步彰显了其优势。

京东股价 5 月份累计上涨 26%

标普全球市场财智的数据显示，由于第一季度业绩强劲，尽管面临美国政府的退市威胁，5 月份京东股价依然累计上涨 26%。京东 5 月中旬涨幅最大。由于全球经济体都在采取措施重新开放经济，5 月伊始京东股价就出现上涨。5 月 13 日，瑞穗银行将京东股票评级由 “中性”上调至 “买入”，将目标股价由 37 美元上调至 58 美元。分析师詹姆士 · 李（James Lee）表示，受疫情影响，京东在网上药店和其他生活必需品领域面临 “重大机遇”。疫情促使更多中国消费者通过电商购买商品。第一季度财报的发布，拉动京东股价在 5 月 15 日上涨 4%，之后连续上涨。由于包括食品和药品在内的日用品销售强劲增长，京东营收增长 20% 至 206 亿美元。日用品销售增长 38%，帮助京东降低了对电子和家电产品的依赖程度。由于京东拥有自己的配售网络，物流业务营收增长逾 50%。第一季度京东用户数量增长 24%，手机日活用户增长 46%。由于消费者习惯通过电商购买日常用品，京东对第二季度业绩持乐观态度，预计营收增幅介于 20% 至 30% 之间。鉴于其中国领先电商的地位，庞大的物流网络，中国电商市场的增长潜力，京东长期增长潜力很大。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：速汇金（涨 29.73%），黑莓（涨 8.94%），高通（涨 6.15%），惠普公司（涨 4.36%），LendingClub（涨 4.07%），Spotify（涨 3.64%），Slack（涨 3.23%），爱立信（涨 2.91%），Yelp（涨 2.79%），博通（涨 2.78%），诺基亚（涨 2.62%），恩智浦（涨 2.28%），西部数据（涨 2.15%），Box（涨 2.01%），zoom（涨 1.93%），索尼（涨 1.92%），PayPal（涨 1.92%），eBay（涨 1.73%），SAP（涨 1.52%），iRobot（涨 1.45%），思科（涨 1.27%），Twitter（涨 1.16%），美光科技（涨 1.04%），Snap（涨 1.02%），IBM（涨 0.89%），摩托罗拉系统（涨 0.52%），英特尔（涨 0.42%），甲骨文（涨 0.41%），Pinterest（涨 0.39%），英伟达（涨 0.22%），Adobe（涨 0.2%）。

下跌的公司包括：动视暴雪（跌 0.01%），Uber（跌 0.03%），AMD（跌 0.17%），艺电（跌 0.34%），GoPro（跌 0.42%），戴尔科技（跌 0.45%），Zynga（跌 0.72%），VMware（跌 0.78%），Groupon（跌 1.2%），Salesforce（跌 1.21%），特斯拉（跌 1.84%），Fibit（跌 2.18%），Lyft（跌 2.79%），赛门铁克（跌 2.99%）。

云计算业务将拉动微软市值达到 2 万亿美元

由于受疫情冲击不大，今年以来微软股价累计上涨逾 15%。投资公司 Wells Fargo 认为，在 Azure 云计算业务拉动下，微软股价还有相当大上涨空间，市值将超过 2 万亿美元。在星期二发表的投资报告中，分析师菲利普 · 温斯洛（Philip Winslow）维持对微软股票的 “跑赢大盘”评级，并因云计算业务增长强劲将目标股价由 205 美元上调至 250 美元。温斯洛认为，虽然亚马逊仍然是第一大云服务提供商，但微软在奋起直追，同时扩大了针对第三大云服务供应商 Alphabet 的领先优势。虽然投资者已明显意识到微软的潜力，但 Azure 的增长潜力尚未在股价中得到完全体现。华尔街的主流预期是，Azure 业务的营收增速将由第四季度的 59% 放慢至 2021 财年的 42%，未来可能进一步回落至逾 30%。温斯洛认为这样的预期过于保守，他的研究显示，“Azure 的增幅过去、现在和未来都将高于包括亚马逊、Alphabet 和阿里巴巴在内的竞争对手”。他预计，未来 3-5 年，云计算业务将推动微软营收维持两位数的增长，对 “高于 2 万亿美元的市值”提供有力支持。如果能达到 2023 财年自由现金流预期 682 亿美元的 30 倍，微软市值将达到 2.2 万亿美元，相当于每股 283 美元。

Lyft 称 5 月业务量恢复，盘后涨幅一度超 6%

网约车公司 Lyft 当地时间星期二下午表示，自疫情管控措施放松以来，打车活动有所恢复，并因此上调了第二季度业绩预期。今天常规交易中，Lyft 股价下跌 0.91 美元，跌幅为 2.79%，报收于 31.68 美元，盘中一度探底 31.5 美元。盘后交易中，Lyft 股价一度上涨 1.97 美元至 33.65 美元，涨幅达到 6.22%。Lyft 承认 5 月份业务量同比减少 70%，但环比 4 月份增长 26%，在管控措施放松的城市，业务增长更为强劲，例如，与 4 月份相比，5 月份奥斯汀业务量增长 73%，丹佛增长 41%，拉斯维加斯增长 54%，迈阿密增长 59%，那什维尔增长 64%，纽约市增长 42%，凤凰城增长 40%，盐湖城增长 49%，西雅图增长 40%。Lyft 预计，第二季度调整后 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）亏损不会超过 3.25 亿美元，比 5 月初预期的 3.6 亿美元减少约 10%。