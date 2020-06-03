为首次火星任务让路！玉兔二号月球车第十八月昼期间原地待命

IT之家6 月 3 日消息 国家航天局探月与航天工程中心发布消息，在第十八月昼期间，“玉兔二号”月球车为我国首次火星探测任务 “天问一号”让路，配合 “天问一号”任务地面深空测控站的适应性改造，“玉兔二号”月球车搭载的科学载荷并未开机，原地待命。

IT之家了解到，嫦娥四号着陆器和 “玉兔二号”月球车分别于 5 月 29 日 17 时和 7 时 15 分结束第十八月昼工作，按地面指令完成月夜模式设置，进入月夜休眠。在通信能力受限的情况下，嫦娥四号着陆器上仅有月表中子与辐射剂量探测仪开机进行了常规探测。

来自国家航天局探月与航天工程中心的消息称，目前，深空测控站的改造工程已接近尾声，待完成后，将为计划 7 月开展的火星探测和嫦娥四号工程后续科学探测工作提供更稳定、更强大的支持。

据介绍，“玉兔二号”月球车虽然在本月昼没有移动，但地面科学团队继续对已获取的科学数据进行深度研究分析。中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室博士芶盛，研究员邸凯昌、岳宗玉及其合作者，利用 “玉兔二号”就位测量光谱数据，开展了嫦娥四号着陆区月壤矿物成分分析和太空风化效应研究，探讨了月壤来源和月壤成熟度。该团队还发现主要源于芬森撞击坑溅射物的月壤发育成熟。与嫦娥三号着陆区未成熟月壤相比，嫦娥四号着陆区月壤中亚微观金属铁含量随月球车与着陆器距离远近并未产生明显变化，说明嫦娥四号着陆区月壤的快速形成过程充分混合了最表层已高度成熟的月壤。

截至 5 月 29 日，嫦娥四号探测器已在月背工作 18 个月昼，“玉兔二号”月球车累计行走 447.68 米，并获得了大量的科学探测数据。其中，红外成像光谱仪获取的月壤高光谱图像及红外光谱数据，支撑科学团队获取了着陆区月壤的精细光谱，为月壤的矿物组成和太空风化等研究提供科学探测数据。