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我国长征五号运载火箭瞄准 7 月发射火星探测器

2020/5/24 14:56:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月24日消息 2016年我国火星探测任务批准立项，计划在“十三五”规划收官之年即2020年首次独立自主开展火星探测。当前，我国正按计划推进该项航天重大工程，瞄准今年7月将火星探测器发射升空。

我国火星探测器和用于发射的长征五号运载火箭分别由中国航天科技集团有限公司五院和一院抓总研制。

全国政协委员、航天科技集团科技委主任包为民在两会期间介绍了“天问一号”火星探测任务。IT之家获悉，任务计划通过实施一次发射，实现多个工程目标，包括火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重点地区进行精细巡视勘查。任务设定了五大科学目标，主要涉及空间环境、形貌特征、表层结构等研究。

为了实现这些科学目标，火星探测器被设计成环绕器和着巡组合体两部分。任务中，着巡组合体将在火星表面软着陆，并释放巡视器火星车，在火星表面进行探测；环绕器绕火星飞行，为任务提供中继通信服务，并伺机进行环绕探测。该任务共搭载13种有效载荷，其中环绕器7种、火星车6种。

今年是火星探测活动的窗口期。继欧洲与俄罗斯合作的ExoMars火星漫游车宣布推迟发射后，目前还剩美国的“毅力号”火星车、阿联酋的“希望”火星探测器与中国的“天问一号”火星探测任务仍坚持今年发射。

今年“中国航天日”期间，国家航天局宣布中国行星探测任务命名为“天问系列”，我国当前正在开展关键技术研究，推动深空探测工程实施。预计2030年前后，我国行星探测的“问天之旅”将包括火星采样返回、小行星探测、木星系探测等。

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关键词：火星长征五号

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