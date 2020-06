B 站 “抗癌 UP 主被质疑卖惨骗钱”调查结果公布：确认癌症晚期，不存在冒名顶替

IT之家6 月 3 日消息 哔哩哔哩社区小管家今晚在 B 站发布了关于 UP 主 “虎子的后半生”(UID:482201881)的内容争议的调查结果,结果显示,确认该用户是癌症晚期患者,不存在伪造病情的情况。经 B 站后台核验,该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息,与其个人病历的信息是一致的,不存在冒名顶替的情况。

B 站表示,媒体将继续对此事件进行跟踪调查,B 站将密切关注后续发展。B 站坚决反对内容欺诈,但是也坚决反对网络暴力的行为。

下面是公告内容:

关于 UP 主 “虎子的后半生”(UID:482201881)的内容争议的调查结果



关于 UP 主 “虎子的后半生”(UID:482201881)的内容争议,我们于 2 天前发布了公告:网页链接 。经过 B 站与其他专业媒体的调查,现公示调查结果如下:



1. 经过《红星新闻》、《北京青年报》等媒体的记者在实地调查走访后,确认该用户是癌症晚期患者,不存在伪造病情的情况。



2. 经 B 站后台核验,该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息,与其个人病历的信息是一致的,不存在冒名顶替的情况。



有关该患者的更多生活细节及经济情况,媒体的报道如下:



报道一:《红星新闻》:B 站抗癌 UP 主被质疑卖惨骗钱 医院:患肺癌好几年,复发正在治疗:https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202006/6906c79ac5f0d1650b60aadd31879e32.html



报道二:《北青深一度》:被指 “卖惨骗钱”的抗癌 UP 主:不是每一个癌症患者都是病怏怏的 | 深度报道 https://mp.weixin.qq.com/s/LOCoQsggmtmGq16XhFtw8A



媒体将继续对此事件进行跟踪调查,我们将密切关注后续发展。



我们坚决反对内容欺诈,但是也坚决反对网络暴力的行为。



我们还要提醒部分自媒体机构:对于社会事件未经严谨调查论证,就通过煽动舆论情绪来追求流量的行为,是不符合国家建设清朗网络空间的政策要求的,是一种伪装成正义的恶。



希望广大网友,在保持理性、客观态度的前提下,追求真相和正义。



哔哩哔哩社区小管家