B 站 “抗癌 UP 主被质疑卖惨骗钱”调查结果公布：确认癌症晚期，不存在冒名顶替

IT之家6 月 3 日消息 哔哩哔哩社区小管家今晚在 B 站发布了关于 UP 主 “虎子的后半生”（UID：482201881）的内容争议的调查结果，结果显示，确认该用户是癌症晚期患者，不存在伪造病情的情况。经 B 站后台核验，该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息，与其个人病历的信息是一致的，不存在冒名顶替的情况。

B 站表示，媒体将继续对此事件进行跟踪调查，B 站将密切关注后续发展。B 站坚决反对内容欺诈，但是也坚决反对网络暴力的行为。

下面是公告内容：

关于 UP 主 “虎子的后半生”（UID：482201881）的内容争议的调查结果



关于 UP 主 “虎子的后半生”（UID：482201881）的内容争议，我们于 2 天前发布了公告：网页链接 。经过 B 站与其他专业媒体的调查，现公示调查结果如下：



1. 经过《红星新闻》、《北京青年报》等媒体的记者在实地调查走访后，确认该用户是癌症晚期患者，不存在伪造病情的情况。



2. 经 B 站后台核验，该用户在视频中的形象以及注册的身份证信息，与其个人病历的信息是一致的，不存在冒名顶替的情况。



有关该患者的更多生活细节及经济情况，媒体的报道如下：



报道一：《红星新闻》：B 站抗癌 UP 主被质疑卖惨骗钱 医院：患肺癌好几年，复发正在治疗：https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202006/6906c79ac5f0d1650b60aadd31879e32.html



报道二：《北青深一度》：被指 “卖惨骗钱”的抗癌 UP 主：不是每一个癌症患者都是病怏怏的 | 深度报道 https://mp.weixin.qq.com/s/LOCoQsggmtmGq16XhFtw8A



媒体将继续对此事件进行跟踪调查，我们将密切关注后续发展。



我们坚决反对内容欺诈，但是也坚决反对网络暴力的行为。



我们还要提醒部分自媒体机构：对于社会事件未经严谨调查论证，就通过煽动舆论情绪来追求流量的行为，是不符合国家建设清朗网络空间的政策要求的，是一种伪装成正义的恶。



希望广大网友，在保持理性、客观态度的前提下，追求真相和正义。



哔哩哔哩社区小管家

IT之家此前报道，近日，B 站抗癌 UP 主 “虎子的后半生”被爆卖惨骗钱一事在网上引起热议，6 月 2 日，B 站回应称，哔哩哔哩坚决反对内容欺诈，反对利用同情心吸引眼球并牟利的行为。如后续查实该用户内容为虚假编造，将配合司法机关对其进行严肃处理。