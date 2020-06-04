民航局发布关于调整国际客运航班的通知，6 月 8 日起实施航班奖励 / 熔断措施

IT之家 6 月 4 日消息 今日民航局方面发布民航局关于调整国际客运航班的通知，6 月 8 日起实施航班奖励和熔断措施。

IT之家了解到，所谓熔断措施，即航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到 5 个的，暂停该公司该航线运行 1 周；达到 10 个的，暂停该公司该航线运行 4 周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周 1 班航班计划。

原文：

【民航局关于调整国际客运航班的通知】各运输航空公司：

为继续做好疫情防控工作，同时便利国际人员往来，根据国务院联防联控机制要求，依据《中华人民共和国国境卫生检疫法》《中华人民共和国突发事件应对法》和《中华人民共和国民用航空法》等有关规定，现对国际客运航班数量进行调整，具体安排通知如下：

一、已列入民航局 3 月 12 日官网发布的 “国际航班信息发布（第 5 期）”（以下简称 “第 5 期”）航班计划的中外航空公司可以上述航班计划为基准，继续按照以下原则执行自 / 至中国的国际客运航班：国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留 1 条，每条航线每周运营班次不得超过 1 班；外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留 1 条，每周运营班次不得超过 1 班。上述航线航班可在本公司经营许可范围内调整境内外航点。

二、自 2020 年 6 月 8 日起，所有未列入 “第 5 期”航班计划的外国航空公司，可在本公司经营许可范围内，选择 1 个具备接收能力的口岸城市（具体城市名单可在民航局官网查询），每周运营 1 班国际客运航线航班。

三、各航空公司由于受疫情影响调减航班涉及的航线经营许可和起降时刻继续予以保留。

四、请各航空公司根据上述要求，向民航局运行监控中心申请运行至 2020 年 10 月 24 日的航班预先飞行计划。

五、各航空公司应按照民航局发布的《运输航空公司疫情防控技术指南》要求做好各项防控措施，落实民航局、海关总署联合发布的《关于中国籍旅客乘坐航班回国前填报防疫健康信息的公告》要求。

六、为防止航班入境地点过于集中，确保口岸城市具备相应的国际航班和旅客接收的综合保障能力，各航空公司在安排新增航线航班前，应取得由口岸机场所在地省级联防联控机制办公室或应对疫情工作领导小组办公室出具的《疫情防控保障能力确认函》（模板见附件）。

七、自 2020 年 6 月 8 日起，实施航班奖励和熔断措施。

1。民航局、外交部、国家卫健委、海关总署、移民局等共同建立专班机制，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。

2。奖励措施。航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续 3 周为零的，可在航线经营许可规定的航班量范围内增加每周 1 班，最多达到每周 2 班。

3。熔断措施。航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到 5 个的，暂停该公司该航线运行 1 周；达到 10 个的，暂停该公司该航线运行 4 周。“熔断”的航班量不得调整用于其他航线。“熔断”期结束后，航空公司方可恢复每周 1 班航班计划。

八、在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。

九、本通知自发布之日起生效，民航局 2020 年 3 月 26 日发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》（民航发 [2020]12 号）同时失效。

民航局

2020 年 6 月 4 日