Android 11 新变化：安装 APK 的应用将在获得权限后被强制关闭

IT之家 6 月 4 日消息 新的 Android 11 让应用安装 APK 变得不那么方便，需要重新启动相关应用，这与新的强制分区存储（Scoped Storage)有关。

在安卓 10 及以下版本上，当你想从浏览器或其他应用安装 APK 时，会被要求授予安装权限，当你授予其权限后，点击返回键，就会被带回到之前应用所在的位置，会有一个对话框询问你是否愿意安装之前选择的 APK，正如下面的截图所示：

这种情况在 Android 11 上发生了变化，安装 APK 的应用会被强制关闭。正如不满的测试人员在谷歌的问题追踪器上报告的那样，在授予权限后，安装对话框仍然会弹出，但应用本身已经消失了，背景变成了启动器界面。当你再次打开之前的应用时，会发现它已经完全被重新加载，可能会出现丢失输入或其他尚未缓存的数据，因为应用已经被系统杀死了。Android 通常只有在用户撤销权限时才会强行退出应用，以阻止应用被破解，而不是在用户授予权限时强行退出。

IT之家了解到，谷歌似乎对此相当淡定，最初只表示 “这实际上是在按原定计划工作”。但开发者表示这可能会破坏那些不希望在操作过程中被强行停止的应用，谷歌才提供了进一步的评论，明确表示这一变化与新的 Scoped Storage 强制分区存储文件管理有关。虽然 Scoped Storage 将有利于安全和隐私，但新系统显然会带来比预期的更大的变化。