谷歌针对 iOS 发布 Titan 安全密钥，可用于登陆 Google 账户

早在去年 , Google 与身份认证装置公司 Yubico 合作生产过 USB-C Titan 安全密钥。USB-C Titan 安全密钥是一款采用 USB-C 接口的类似 U 盘的硬件设备。用户需要把装置插入电脑的 USB-C 插口后方可登入 Google 帐户，进一步加强其安全性。不过当时该 USB-C Titan 安全密钥并没有增加对移动 iOS 设备的支持，仅仅兼容 Android、Chrome OS、macOS 和 Windows 设备。

谷歌 Titan 安全密钥

今年 6 月 3 日，Google 针对 iOS13.3 或更高 iOS 设备增加了硬件安全密钥：Titan 安全密钥，同时对其 iOS 应用程序和在线服务进行更新，以增加对支持 W3C WebAuthn 的安全密钥的支持（W3C WebAuthn 是当今无密码认证的最先进安全标准）。

硬件安全密钥是生成唯一加密密钥的设备，在用户成功输入用户名和密码后，该密钥将在身份验证过程中用作第二次验证。可以通过蓝牙，USB 或闪电连接将安全密钥链接到进行登录操作的设备。

iOS 设备从一开始就支持安全密钥，并且用户已经能够将安全密钥与 iPhone 配对以使用在安全密钥上生成的密码和加密签名来保护帐户。

但是，使用硬件安全密钥来访问 iOS 上的 Google 帐户或应用并非易事，支持也很少，并且对于较早的安全密钥也是如此。

在 Google 更新了对 iOS 上的硬件安全密钥的支持后， 运行 iOS 13.3 或更高版本的 iOS 设备的所有者可以将更多类型的安全密钥配置为其 Google 帐户的双重认证（2FA / 2SV）。

配置完成后，他们将能够验证身份并使用现代的安全密钥通过 Safari 浏览器登录 Google 的 iOS 应用和 Google 拥有的网站。这包括：

1. 具有内置 NFC 功能的 USB-A 和 Bluetooth Titan 安全密钥。这允许 iOS 用户在登录到 Google 网站或 Google iOS 应用的操作过程中看到提示时，在 iPhone 的背面点击 Titan 键。

2. 如果用户具有 Apple Lightning 至 USB 相机适配器，则可以使用 YubiKey 5Ci 等闪电安全密钥或任何 USB 安全密钥。

3. 任何 iOS 设备具有 USB-C 端口（例如 iPad Pro）的 USB-C 安全密钥。

4.iPhone 本身得益于其内置的 T1 芯片。（Google 建议安装 Smart Lock 应用，以便使用手机的内置安全密钥或任何其他蓝牙安全密钥。）

安全密钥供应商 Yubico 今天在博客中欢迎 Google 的更新。该公司强调了此更新对 iOS 用户的重要性，iOS 用户现在将能够更好地保护其帐户免受黑客侵害 Google 帐户密码的侵害。

此举对于 Google 的企业用户（即其 G Suite 用户群）尤其重要。企业用户通常是 iOS 用户，并且能够通过安全密钥保护 iOS 设备上的高价值 Google 帐户的能力将提高许多公司的安全性。

此举对家庭消费者也至关重要，他们将能够使用最新一代的安全密钥保护个人 Gmail，照片，云端硬盘或 YouTube 帐户。