AMD：没有给拼多多及其任何店铺授权

IT之家 6 月 4 日消息 今天 AMD 中国发表声明称，目前 AMD 没有对拼多多电商平台及其上任何店铺授权，请大家在购买时仔细分辨。

AMD 中国声明还称，在电商平台及其上店铺购物时，为确保用户权益，妥为享受保修服务，请在超威半导体产品 (中国)有限公司合法授权的电商平台京东，天猫，苏宁，或其上店铺购买锐龙系列处理器产品。

IT之家了解到，昨天拼多多还表示将上线 “AMD 盒装 CPU 万人团”活动，五款当红 CPU 组团上阵，下单可享 300-600 元的特惠补贴。