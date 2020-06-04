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北京 122 亿消费券可购苹果 iPhone，最高优惠 400 元

2020/6/4 14:04:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 4 日消息 据新京报报道，从多个独立信源处获悉，苹果 iPhone 产品将参与北京 122 亿元消费券活动，在原有优惠基础上享受叠加满 2000 打 9 折优惠，优惠金额最高为 400 元。

报道称，本次消费券面向在京消费者，购物或收货地址在北京即可以使用。消费券领取入口是京东 APP 首页或个人主页的 “北京消费券”栏目。其中，智能产品消费券优惠力度为满 2000 元享 9 折，最高优惠 400 元，有效期为 14 天。6 月份将发放两个批次，第一批是在 6 月 6 日上午 10 点，第二批在 6 月 18 日上午 10 点，其中首批消费券为 100 万张，每一批次领完即止。消费者需要完成实名认证才可以领取消费券。消费者在 6 月 5 日即可以开始预约。

实测发现，64GB 版本 iPhone 11 享受平台折扣再叠加 “京券”后，到手价是 4199 元，新款 iPhone SE 平台折扣加上 “京券”，到手价格是 2599 元。

IT之家了解到，6 月 3 日，北京市商务局局长闫立刚在北京消费季媒体吹风会上介绍，北京消费季将于 6 月 6 日（本周六）正式启动，至 “十一”黄金周后结束。其中 “京券”板块将采取 22 亿政企专 “券”联发 + 100 亿平台万 “券”齐发的模式，共同让利消费者，激发消费热情。

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关键词：iPhone

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