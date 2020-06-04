明日零时！北京首批消费券开启预约

IT之家 6 月 4 日消息 昨日下午北京市商务局在京召开新闻发布会宣布北京消费季将于 6 月 6 日启动，至 “十一”后结束。同时还将发放 122 亿元消费券，首批 200 万个消费券将于明日 0 时开启预约，于 6 月 6 日 10 时发放。

IT之家了解到，北京市此次发放的消费券覆盖餐饮、购物、文化、旅游、娱乐、教育等十大领域。

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