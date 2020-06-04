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vivo TWS Neo 首发高通 QCC304x，真无线耳机用上 aptX Adaptive

2020/6/4 21:14:43来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 4 日消息 vivo 在 vivo X50 系列新品发布会上正式发布 TWS Neo 真无线耳机，售价 499 元。根据高通官方的消息，这款耳机首发搭载 QCC304x 系列蓝牙音频 SoC。

IT之家了解到，vivo TWS Neo 采用全新低功耗蓝牙音频 SoC Qualcomm® QCC3046，支持 Qualcomm aptX Adaptive。这也是该技术第一次应用于真无线耳机。

高通表示，aptX Adaptive 集稳定性、顶级音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身。不仅能够在音乐层面提升听感，在语音通话、影音游戏等更广泛的应用场景当中，也都能带来更进一步的无线音频体验。aptX adaptive 的超高稳定性可以应对复杂射频环境，让 vivo TWS Neo 时刻保持稳定的无线连接，无需面对 “断连之痛”。音质方面，aptX adaptive 支持更为出色的音质，包括 420kbps 的 aptX HD 音质和 279kbps 的 aptX Classic 音质。搭配 vivo X50 智能手机，vivo TWS Neo 可以让游戏延迟低至 88ms。

除此之外，高通 QCC3046 支持全新的 Qualcomm TrueWireless Mirroring 技术，可以让一只耳塞通过蓝牙无线连接至手机，另一只耳塞则成为其 “Mirroring”，并且这两只耳塞可以在多个使用场景下快速切换，当用户从耳朵中取下和手机相连的耳塞后，无需任何操作，Mirroring 耳塞便能接管与手机的连接，避免了音乐或语音通话的连接中断。

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关键词：高通耳机

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