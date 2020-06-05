12888 元至 22888 元！微软全新 Surface Book 3 正式开启预订

IT之家6 月 5 日消息 5 月 6 日，微软正式发布了 Surface Book 3 系列笔记本电脑，包括 13 英寸和 15 英寸两款，搭载了十代酷睿处理器，最高可选英伟达 Quadro RTX 3000 显卡。微软今天宣布，全新 Surface Book 3，正式开启预订！

微软 Surface Book 3 13.5 英寸：

酷睿 i5/8GB/256GB/13.5 英寸售价 12888 元，

酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1650 4GB/13.5 英寸售价 16488 元，

酷睿 i7/32GB/512GB/GTX 1650 4GB/13.5 英寸售价 19488 元，

酷睿 i7/32GB/1TB/GTX 1650 4GB/13.5 英寸售价 21488 元。

微软 Surface Book 3 15 英寸：

酷睿 i7/16GB/256GB/GTX 1660 Ti 6GB/15 英寸售价 17888 元，

酷睿 i7/32GB/512GB/GTX 1660 Ti 6GB/15 英寸售价 21488 元，

酷睿 i7/32GB/1TB/GTX 1660 Ti 6GB/15 英寸售价 22888 元。

IT之家此前报道，微软官方介绍，Surface Book 3 是微软有史以来最强大的笔记本电脑，性能比 Surface Book 2 高出 50%，电池续航时间最长可达 17.5 小时。配置方面，Surface Book 3 搭载了第 10 代 Intel Core 处理器，显卡可选英伟达 GeForce GTX 或 Quadro RTX 显卡，最高配备了 32GB 的内存和微软采用过的最快的 SSD。

Surface Book 3 可选 GTX 1650 和 GTX 1660 Ti 游戏显卡，微软表示该 GPU 具有足够的能力以 1080p 60 帧的速度运行 PC 游戏。高配版搭载了 Quadro RTX 3000 显卡，以更好地满足商业客户和高等教育机构的需求。

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