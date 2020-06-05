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外媒 Arstechnica：荣耀 Play4 Pro 测温版是 “2020 年最 2020 的手机”

2020/6/5 12:09:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 5 日消息 昨天荣耀 Play4/Pro 5G 手机正式发布，其中荣耀 Play4 Pro 红外测温版引起了不少关注，该机行业首发红外测温，机身背部加入了一颗红外温度传感器，可用于测量体温、物体温度，甚至是所处的环境温度，在新冠疫情肆虐的 2020 年，这款手机显得格外 “应景”。

外媒 Arstechnica 甚至发文称，荣耀 Play4 Pro 红外测温版手机是 “2020 年最 2020 的手机”。

文章称，智能手机一直以来都是现代科技界的 “瑞士军刀”，将手机、音乐播放器、摄像头、GPS、PDA 等功能集于一身。现在，华为又将温度计集成到了智能手机中。荣耀 Play4 Pro 红外测温版手机在后置摄像头模块中集成了一个红外温度传感器，可以测量人和物体的表面温度。在这个冠状病毒大流行的 2020 年，发烧作为可能感染的早期指标，Play 4 Pro 是一款 “非常 2020 年”的智能手机。

华为称，荣耀 Play 4 Pro 测温版能够测量 - 20 到 100℃的温度范围，最小分度值精确到 0.1℃，测人测物都不在话下。

IT之家了解到，荣耀 Play4 Pro 8GB+128GB 红外测温版售价为 2999 元，有冰岛幻境、幻夜黑、机甲蓝三种配色，将于 6 月 9 日上午 10 点正式开售。

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关键词：荣耀Play4 Pro

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