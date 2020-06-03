【IT之家评测室】荣耀 Play4 Pro 手机体验：取舍明确的酷玩之选

“年轻用户”一直是智能手机圈里非常重要的消费群体，而手机厂商们针对 “年轻人”推出的产品也是不计其数。从早些年流行的 XX 旗舰机型的 “青春版”，到如今厂商们愿意为年轻用户单开一条产品线，甚至将整个品牌形象向年轻化靠拢，这些都在说明，年轻消费群体在手机市场的重要性正在越发凸显。

但不知道 IT之家小伙伴们有没有想过，智能手机中的这个 “年轻”到底该如何定义？是功能、配置低一些，价格也低一些？是刻意加入一些看起来新潮酷炫的卖点？还是只需要在宣传中迎合一下年轻人的口味？

6 月 3 日，荣耀推出了全新的 Play4 /Play4 Pro 系列手机，面向的正是年轻用户群体，目前，IT之家已经第一时间拿到了机甲蓝和幻夜黑配色的荣耀 Play4 Pro，而上面的这些问题，我们不妨通过对机甲蓝版荣耀 Play4 Pro 的评测，来看看可以得到哪些启发。

一、外观设计：硬核，科幻风

当你拿到荣耀 Play4 Pro 的包装时，可能并不会第一时间意识到这是一款面向年轻用户打造的手机。是的，它的包装采用的是相对素淡简洁的设计，白色带有斜痕底纹的盒子，四四方方，表面烫印着蓝紫渐变色的机型字样，看起来简洁中还带着些小灵动。

打开包装，我们就可以看到荣耀 Play4 Pro 手机真身了。正如前文所说，IT之家拿到的是机甲蓝配色的荣耀 Play4 Pro，由于这个色彩实在太过亮眼，所以我们不妨先从手机背面说起。

荣耀 Play4 Pro 手机的背面采用玻璃材质，光滑温润，其整体为四曲面设计，不过左右两侧的曲面弧度相对更大，使得背面通体有一种珠圆玉润的莹泽视感。

机甲蓝从色彩上比较接近钴蓝色，深邃而充满科技感，配合玻璃面板下方的机甲条纹以及炫光纹理，透露着一股科幻影视作品中的未来气息，在不同光线的照射下，纹理渐次 “点亮”，这种视觉观感的确比较贴合年轻用户喜爱的绚丽风格。

值得一提的是，荣耀 Play4 Pro 在背面机甲纹理中还印有 Kirin 标识，意思是手机搭载了自研的麒麟芯片，这在手机 ID 设计中还是比较少见的。

在荣耀 Play4 Pro 机身背面左上角是摄像头模块，包含一枚 4000 万像素的超感光摄像头和一枚 800 万像素的 3 倍长焦镜头，此外还有闪光灯和 AI 标识，元素排布上比较有秩序感。

接着我们将目光转到手机的正面。荣耀 Play4 Pro 的机身正面是一块 6.57 英寸的 LCD 屏幕，屏幕顶部设有微缝听筒，屏占比为 91.46%，拥有前置双摄，官方称作魅眼全视屏，其实就是打孔屏。整体来说，点亮屏幕后，荣耀 Play4 Pro 还是能够提供出色的视觉冲击力的。

边框部分，荣耀 Play4 Pro 采用的是抛光的金属材质，坚固可靠。中框的左侧只有天线隔断，右侧为天线隔断、音量键以及集成指纹识别的电源按键。

手机顶部设有天线隔断、通话麦克风以及红外线发射器，而手机底部则有扬声器、USB Type-C 接口、降噪麦克风以及 SIM 卡槽。

荣耀 Play4 Pro 的机身厚度为 8.9mm，握在手上并不算轻薄。做工方面，荣耀 Play4 Pro 则基本无可挑剔，精湛而坚固。

总体来说，作为一款面向年轻爱玩的用户群体的机型，荣耀 Play4 Pro 机甲蓝版在外观设计上很好地完成了使命，充满科技未来感的机甲纹理和炫光元素设计是其加分项，这种硬核的风格很容易吸引热爱新鲜技术的年轻用户的关注。

二、非接触红外测温功能：有趣实用，基本可取代家用温度计

刚听到荣耀 Play4 Pro 的红外测温功能时，小编会心一笑，这不就是在 IT之家评测中经常出镜的测温仪大兄弟吗？话说小编写评测时经常苦于忘记把测温仪放在哪里而翻箱倒柜，荣耀 Play4 Pro 能支持这红外测温功能，岂不是从此不用忧心找不着测温仪了？

当然，评测中测试手机的温度，只是红外测温仪的一个很小的应用，在现实生活中，我们还有很多需要测温度的场景，例如这段时间大家也会用它来侧体温。而将红外测温的功能集成到手机上，确实能够方便不少。

不过相信 IT之家小伙伴们也会有个疑问：单看红外测温仪体积也不小，荣耀是怎么将其集成到寸土寸金的手机中呢？在具体评测之前，我们不妨先了解一下它的原理。

在自然界中，所有高于 0℃的物体都会向周围散发红外辐射能量，这些能量和物体的表面温度密切相关，所以通过测量物体辐射的红外能量，就可以确定物体的表面温度是多少，这就是红外测温的基本原理。

不过正如前面所说，要想将原本体积较大的红外测温仪集成到手机中不是件容易事，需要考虑美观、可靠性、紧凑性以及手机自身工作发热对测温精度影响等多种因素。

在实际研发中，荣耀在手机中增加了具有中远红外透过能力的单晶硅镜片，同时采用了基于空气腔的热隔离精定位支架，从而保证了红外测温系统结构的稳定性，并阻隔了手机外围部件发热对测温系统的影响。

另外，手机正常使用时电子器件也会发热，从而导致测温时产生误差。荣耀 Play4 Pro 则是通过半密闭式大热容以及低反射均热系统，解决了手机常规发热产生的内外温差影响测量结果的问题。官方给出的数据是，这种影响小于 0.06℃。

还有就是，荣耀 Play4 Pro 还引入了一套基于温度渐变数据的双点动态梯度校准算法，这个算法可以解决手机继承红外测温系统的各种复杂因素对传感器接收红外能量产生的偏差影响，简而言之，就是让 Play4 Pro 的红外测温结果更加准确。

介绍了这么多原理，下面我们不妨实际测试体验一下。在荣耀 Play4 Pro 的红外测温版中，有内置的温度计 App，打开后可以看到有 “测体温”和 “测物体温度”的选项。

但无论是测体温还是测物体温度，使用方法都非常简单：将手机背部带有红外线传感器的摄像模块靠近被测对象 1-3 厘米，然后点按 “测温”按钮，随着手机的一次震动，测量结果就会显示出来。

在测体温时，小编特别使用家里的电子体温计和荣耀 Play4 Pro 进行对比。荣耀 Play4 Pro 测体温显示的结果是将额头表面温度经过温度补偿 AI 算法得出的耳朵鼓膜温度。小编测得为 36.2℃。

而小编同时用电子体温计测试自己耳道的温度，结果是 36.5℃。两者相差 0.03℃，这说明荣耀 Play4 Pro 测体温的准确度还是比较高的。

测物体的方法也很简单。体验时，小编使用荣耀 Play4 Pro 测量了一杯温水的温度，测出为 53.7℃，另外，小编还测量了摄影同事使用的照明灯的表面温度，达到 41.5℃。当然，广大小伙伴们也可以用它测量家里电器运行时的温度。

小编觉得，荣耀 Play4 Pro 的红外测温功能整体是很实用的，这首先在于它很好用，只需要按一下按钮就能立刻得到结果，很方便，同时，它既能够测体温也能够测物体的温度，应用范围比家中的专用体温计更广，同时测量的精确度也是能满足要求的。

另外就是，这样的一个功能在日常生活中可能经常会用到，例如在泡茶时或者做很多美食时往往对水温是有要求的，这时候就可以用荣耀 Play4 Pro 简单一测；或者人在外地觉得身体不适时，也可以直接用手机测一下自己的体温看是否有感冒发热的情况，毕竟我们基本不会随身带着体温计。

三、拍照表现：虽然只有后置双摄，但 IMX600 依然能打

如今拍照已经成为智能手机非常重要的功能，手机厂商在发布会上也是言必重点提拍照，荣耀 Play4 Pro 搭载了官方称之为超感光 AI 双摄的拍照系统，包括一枚搭载索尼 IMX600 RYYB 传感器的 4000 万超感光摄像头以及一枚 800 万像素 3 倍长焦镜头。

其中，荣耀 Play4 Pro 的 IMX 600 传感器尺寸为 1/1.7 英寸，单像素尺寸为 1.0μm，四合一等效 2.0μm；采用 RYYB 超感光技术，进光量较普通传感器增加 40%，主摄的 ISO 也可以达到 204800，从这些硬件参数上可以看出，荣耀 Play4 Pro 应该会拥有不错的基础拍照素质。

接下来我们就通过样张来看看荣耀 Play4 Pro 的拍照表现到底如何。

首先是白天光线充足的环境下，小编使用相机的标准模式在广场草地上拍摄了一张，荣耀 Play4 Pro 直出的照片明亮清晰，曝光准确，画面对比度较高，天色还原基本上就是当时肉眼所见。同时可以看出，画面中草色翠绿，可见荣耀 Play4 Pro 的色彩调教是偏饱满艳丽的风格。

把样张放大后，远处楼房上的细节清晰，基本上没有模糊和噪点，表现出不错的解析力。

荣耀 Play4 Pro 的相机支持 AI 场景优化功能，同样的场景打开 AI 优化后再拍一张，系统识别的场景标签为 “绿叶”。

优化后的样张效果和标准模式下差别不是很大，可以看出草地的绿色显得更绿了一些。为了方便分析，后续小编展示的照片都是在 AI 场景优化模式开启的状态下拍摄的。

接下来，小编还在同一个地方，使用荣耀 Play4 Pro 的 3 倍无损变焦镜头拍摄远处的楼房，样张如下：

3 倍光学变焦下，荣耀 Play4 Pro 的成像仍然是清晰锐利的，风格和 1 倍主摄镜头差不多，但是很明显，细节丰富度是远高于 1 倍镜头样张放大后的效果的。

接下来是一个逆光的场景，从荣耀 Play4 Pro 成像的照片看，效果基本让人满意。天空中云层的细节能够看到，而远处高楼大厦的背光处也没有一片黑，亮度、细节都有不错的表现，近处的红色雕塑稍显暗淡，但细节还在，样张整体的动态范围虽不算惊艳，但也算发挥正常。

下面这张照片展示的是荣耀 Play4 Pro 的微距拍照效果。首先可以看出，照片的色彩饱和度是比较高的，花瓣显得鲜艳而饱满，看起来很讨人细化。作为画面的主体，这朵花的细节是清晰锐利的，不过背景的虚化程度相对不足。

在室内场景下，得益于 IMX600 大底的优势，荣耀 Play4 Pro 能够拍出亮度超过肉眼所见的样张。例如下面这张室内篮球场的照片，亮度就十分充足，同时画面仍然保持了较高的色彩饱和度，整体观看清晰而明艳。

接下来是夜间场景。小编首先在市中心的高楼前拍了一张，这里灯光环境比较复杂，霓虹、街灯和车灯混杂，荣耀 Play4 Pro 的样张首先表现处不错的白平衡控制，大家可以看到，树木仍然是翠绿色的，树下的强仍然是灰白色，远处路牌上的文字也仍然是纯白色。

同时，Play4 Pro 拍出的照片在亮度和纯净度方面也都表现出色，复杂灯光照射下的夜空噪点控制是超出小编预期的。这里要说明一下，夜空中的绿色是海边天空中的雾气散射形成，并非霓虹的炫光。

还有就是样张角落放大后，路牌上的文字依然清晰，可见荣耀 Play4 Pro 也有不错的夜间成像解析力。

接着，小编来到青岛万象城的小广场前，这里光线充足度比刚才暗了一档，用荣耀 Play4 Pro 直接拍摄，画面整体亮度充足，噪点控制也比较出色，同时样张的宽容度也能够让人满意，橱窗里的绝大部分高光都没有溢出。

随后，小编打开荣耀 Play4 Pro 的夜间模式进行拍摄，拍摄时会有 5 秒的快门事件，不过这时候轻微的手持抖动并不会影响最终照片的合成。夜间模式下，荣耀 Play4 Pro 在这一场景下的照片又更上一层楼，画面的亮度、纯净度和宽容度都有了肉眼可见的提升。

以下是荣耀 Play4 Pro 更多拍照样张：

总体而言，荣耀 Play4 Pro 的拍照效果是超出小编的预期的。或许在当前手机动辄四颗甚至五颗摄像头的趋势下，你可能觉得荣耀 Play4 Pro 的双摄显得有些逆潮流，实际使用时你也确实体验不到类似超广角或者更高倍数变焦这样抓眼的功能，但是就 Play4 Pro 现有的条件下，其在成像表现方面的完成度还是能够让人满意的。IMX600 尽管是 2018 年的传感器了，但放在现在，还是能打的。

四、5G 功能体验：在线看 4K 视频无压力

从今年开始，5G 已经成为中高端智能手机的标配，而荣耀 Play4 Pro 采用的是旗舰级的麒麟 990 5G 芯片，支持 NSA/SA 双模 5G，并且支持 6 个频段，即 n41/n77/n78/n79/n1/n3，因此，5G 体验也是荣耀 Play4 Pro 的重要看点。

小编首先使用荣耀 Play4 Pro 进行了网络测速，可以看到，在 5G 网络下，荣耀 Play4 Pro 下行速率可以达到 961Mbps，上行速率可以达到 103Mbps，成绩亮眼。

随后，小编又用荣耀 Play4 Pro 在应用商店中下载大小为 1891.7MB 的手游《和平精英》，从开始下载到下载完成仅用了大约 30 秒，这放在过去是不可想象的。

近期 B 站上线了 4K 分辨率的视频，于是小编又在《哔哩哔哩》App 上用 5G 网络观看一段 4K 视频，可以看到，荣耀 Play4 Pro 播放的过程相当流畅，拖动进度条，缓冲的时间大概也就半秒，几乎可以忽略。显然，用荣耀 Play4 Pro 在 5G 网络下观看分辨率达到 4K 的在线视频体验是相当舒爽的，尽管屏幕本身的分辨率没有达到 4K。

五、性能表现及使用体验

作为瞄准 “年轻”用户层，主打 “酷玩科技”的 Play 系列新品，荣耀 Play4 Pro 在性能上自然是不能掉链子的，因此这次它搭载了目前麒麟芯片中最强的麒麟 990 处理器，同时，小编手上的这台机甲蓝版本拥有 8GB 的运行内存和 128GB 的机身存储。

麒麟 990 芯片相信大家已经比较熟悉了，它采用 2 个 Cortex-A76 2.86GHz 大核、2 个 Cortex-A76 2.09GHz 中核、4 个 Cortex-A55 @1.86GHz 小核的三档能效架构，最高主频可达 2.86GHz。同时搭载了自研的 NPU，采用自研达芬奇架构，可以通过 AI 进一步强化手机的功能。

我们直接通过游戏来观察荣耀 Play4 Pro 的性能表现。首先是《和平精英》，在最高画质选项下，荣耀 Play4 Pro 的平均帧率为 39.8fps，在进行游戏时基本上都是以 40fps 的满帧率运行的，游戏过程流畅顺滑，没有碰到掉帧和卡顿的情况。

游戏进行时，麒麟 990 的性能调度比较均衡，八颗核心的频率基本上都在 1.5GHz 到 1.8GHz 之间波动，偶尔会间杂着冲到各自的最高频率，这种平均的性能调度机制保证了游戏能够平稳流畅地运行，同时对功耗的控制也可以比较出色。

游戏结束后，小编测得荣耀 Play4 Pro 机身温度最高大约 38.3℃，游玩时能感觉到热量，但不烫手。

接下来是《王者荣耀》，在最高画质下进行大约 15 分钟的游戏，荣耀 Play4 Pro 的平均帧率为 58.2fps，这个平均帧率是受到了两个战局之间设置过程的影响，实际在游戏对战过程中，从下面的图可以看到，是可以持续保证 60fps 的画面输出的，体验也是丝滑流畅的。

在进行《王者荣耀》时，麒麟 990 的性能调度机制和在《和平精英》中差不多，不过《王者荣耀》频繁会出现多人对战的画面，实时渲染要求较高，所以 2 个 Cortex-A76 2.86GHz 大核频率会更多地冲到满频。

游戏结束，小编测得荣耀 Play4 Pro 机身温度最高大约 39.0℃，比运行《和平精英》要略高，但仍然没有到烫手的程度。

从游戏测试中可以看出，荣耀 Play4 Pro 的整体性能表现是比较强悍的，基本上不用担心手机性能不够用的情况。

说完了性能，接下来不妨再看一看荣耀 Play4 Pro 的其他功能体验。这款手机出厂搭载的是 Magic UI 3.1 系统，主打智慧化的使用体验。

在使用荣耀 Play4 Pro 的这段时间里，小编印象比较深刻的是它和 PC 多屏协同办公功能。因为小编在写文章时，经常需要在手机和 PC 之间互传文件，过去每次都要用数据线连接电脑，很不方便，也是小编写文章时比较烦的一点。

而在荣耀 Play4 Pro 的华为分享功能中，提供了多设备协同的功能，这个功能相当于把手机当作了一个局域网服务器，开启之后，你就可以直接在你的 PC 上打开手机上的文件，传输到本地也不成问题。

实际使用时，利用多设备协同功能在 PC 上打开荣耀 Play4 Pro 上的文件，基本上没有延迟，整体体验和使用 USB 数据线连接电脑差不多。日常办公时，使用多设备协同查看、传输一些照片、文档等小文件还是非常方便的，可以大大提高工作的效率。

总的来说，荣耀 Play4 Pro 无论是在性能还是系统体验方面，都是可圈可点的，日常使用、玩游戏，以及做办公助手，这款手机都能很好地胜任，特别是多设备协同的功能，相信能切中很多年轻上班族的痛点。

六、充电和续航

荣耀 Play4 Pro 搭载了一块 4200mAh 电池，从电量上来说应该会拥有不错的续航水平，同时，他还支持 40W 的超级快充。对于年轻用户来说，宅在家里的时间相对较少，手机电量能挺多久是他们比较在意的事情。

首先在充电方面，使用标配的充电器，荣耀 Play4 Pro 的电量从 0 充到 100% 只花了 47 分钟，考虑到 4200mAh 的大电量，这个速度很让人满意。

续航方面，小编也做了 3 小时的续航测试，测试时，手机的音量、屏幕亮度君设为 50%，蓝牙开启，电量为 100%，测试内容及结果如下：

WiFi 环境下看网页 15 分钟，耗电 1%；

数据流量环境下刷微博 15 分钟，耗电 2%；

通话 15 分钟，耗电 1%；

戴耳机在线听音乐 20 分钟（息屏），耗电 1%；

使用外放在线播放《哔哩哔哩》1080P 视频 45 分钟，耗电 9%；

使用外放玩《王者荣耀》30 分钟，耗电 11%；

使用微信 20 分钟（10 分钟聊天，10 分钟刷朋友圈），耗电 3%；

WiFi 环境下刷《IT之家》20 分钟，耗电 3%。

测试结束后，荣耀 Play4 Pro 剩余电量 69%，可以让人满意，正常使用强度下，坚持一天是不成问题的。

七、总结：取舍得当，年轻用户的酷玩之选

从上面的评测中我们可以看出，作为一款面向瞄准年轻用户的手机，荣耀 Play4 Pro 本身并不是传统意义上的高端旗舰，没有疯狂的堆料，而是有取舍地对配置和功能进行组合。它有强大的性能，有像红外测温这样新鲜有用的酷炫技术，有超级快充和强续航，有 5G，有设备协同这种提升生产力的功能，有硬核新潮的外观，有够用的拍照系统；同时，它没有那么多的摄像头，没有高刷新率的屏幕，没有无线快充无线反充等等，而是用这些换来更平易近人的价格。相信这些也是荣耀对年轻用户深入洞察之后做出的选择。

对于大部分热爱潮流、喜欢折腾的年轻用户来说，荣耀 Play4 Pro 是一款核心体验足够，价位适合的产品，同时，相信也会成为 “年轻”用户群体中一款颇具竞争力的产品。