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消息称网易 CEO 丁磊将进军直播，正与快手抖音等平台洽谈中

2020/6/5 12:57:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 5 日消息 据 36 氪报道，知情人士表示，网易公司 CEO 丁磊近期即将开启直播，为网易严选带货，时间最快可能会在下周。目前，网易正与头部短视频平台快手、抖音等平台洽谈合作中。

IT之家了解到，如今越来越的企业家在加入直播，据不完全统计，2020 年至今，包括格力电器董事长董明珠、百度 CEO 李彦宏、携程董事长梁建章、盒马生鲜总裁侯毅、复星国际董事长郭广昌等纷纷开启了直播带货的进程。

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关键词：丁磊网易

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