反对声下，马来西亚推翻直接分配 5G 频谱的决定

北京时间 6 月 5 日消息 据外媒报道，马来西亚监管机构已推翻了此前做出的放弃招标转而直接向运营商分配频谱的决定。

不久前，马来西亚通信部部长 Saifuddin Abdullah 下达指令，要求马来西亚通信与多媒体部（MCMC）绕过招标程序直接将 5G 频谱分配给五家公司，并放弃了部署一张全国性联合网络的计划。

但是，现在看来，由于法律和技术上的障碍以及对于突然改变计划而缺乏透明度的不安，该指令已被撤销。

今年 1 月份，MCMC 宣布计划通过公开招标流程分配 700MHz 频段上的 2X30MHz 频谱和 3.5GHz 频段上的 100MHz 频谱，并将这些频段确定为马来西亚 5G 网络的先发频段。

然而，今年 5 月份招标突然被取消了，而现有运营商 Celcom Axiata、Maxis 和 Digi 仅被分配了 700MHz 频段上的 2X10MHz 频谱，而马来西亚电信（Telekom Malaysia）和 Altel Communications 分别获得了另外的 2X5MHz 频谱。

此前，马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad）曾表示，该国将在 2020 年第三季度商用推出 5G 技术，而围绕频谱分配的反复无常是否会推迟这一原定时间表，仍有待观察。

尽管华为目前在全球部分市场受阻，马来西亚已经做出了关于这家中国设备供应商的决定。具体来说，华为将为 Maxis、Celcom 和马来西亚电信提供 4G 和 5G 设备。

马来西亚通信与多媒体部部长 Gobind Singh Deo 表示，尽管该国注意到了有关华为的部分担忧声音，但马来西亚在选择合作伙伴时将遵循自己的安全标准。