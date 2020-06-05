北京解除湖北含武汉进京限制，机票、火车票搜索量瞬涨超 8 倍

北京市宣布将突发公共卫生事件应急响应级别下调至三级，解除湖北（含武汉）人员进京限制。消息一出，相关机票、火车票搜索量瞬间上涨。据去哪儿网数据显示，消息发布后半小时内，武汉 - 北京机票搜索量较昨日同一时段增长 9 倍，武汉 - 北京火车票搜索量增长 8.2 倍。

继 4 月 29 日，北京市宣布公共卫生应急响应级别调至二级后，北京市再 “降级”——突发公共卫生事件应急响应级别下调至三级，并解除湖北 (含武汉)人员进京民航、铁路购票和公路进京证限制 (中高风险地区的人员除外)。



此外，湖北 (含武汉)进京人员不再实行 14 天居家或集中观察，对正在进行居家或集中观察的人员，解除观察。武汉进京人员持核酸检测阴性证明不再进行二次核酸检测，未持核酸检测阴性证明进京的，需进行核酸检测。

解除湖北含武汉进京限制消息发布后，北京往返湖北机票、火车票搜索量瞬间上涨。去哪儿网数据显示，16 时至 16 时 30 分，湖北省出发至北京的机票搜索量较昨日同时段增长 6 倍，其中武汉 - 北京机票搜索量环比昨日增长 9 倍；湖北进出港航班机票预订量与昨日同时段相比，增长近三成。

不过，目前北京往返武汉仅有中转航班在售，尚无直飞航班。