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雷神 911 黑武士三代游戏台式主机预售：10 代酷睿 + RTX2060

2020/6/6 15:34:37来源：IT之家作者：西瓜责编：懒猫评论：

IT之家6 月 6 日消息  雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑已于京东开启预售，搭载 10 代酷睿处理器以及英伟达显卡，最高可选 i7-10700K+ RTX2060 Super 组合，机身采用 Mobius 环形灯带设计，正面采用分子中网结构设计。

外观方面，雷神 911 黑武士三代游戏台式电脑采用全塔侧透式机箱设计，正面采用满天星分子中网设计，使得气流交换性能有所提升，变相加强了散热性能。

配置方面，这款电脑最高可选择 i7-10700K 处理器以及英伟达 RTX2060 Super 显卡的配置组合，还搭载了 16GB DDR4 双通道高性能内存，融入 XMP2.0 技术也确保可以提升频率，相比较普通内存的性能提升了 20%，并且还采用 266GB 的 NVMe 协议固态硬盘。散热方面，这一代产品加入一体水冷方案，能够达到更高的散热效率。

价格方面，i7-10700 处理器 + 16GB 内存 + RTX2060 SUPER 显卡 + 256G SSD+1T 机械硬盘的组合预售价为 8017 元。IT之家发现，目前在京东可参与 100 定金抵 618 元优惠，到手价 7499 元。

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关键词：雷神

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