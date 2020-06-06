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拼多多宣布入场 618，明星直播每场追加补贴额度超 1 亿

2020/6/6 15:40:42来源：网易科技作者：一橙责编：孤城评论：

6 月 6 日消息，今日拼多多宣布开启 618 预热，将通过明星直播推荐等方式，批次性揭晓 618 周期内，各类品牌商品的全网最新底价。

6 日晚 7 点至 11 点，著名主持人周涛将作为 “明星推荐官”登陆拼多多官方直播间。直播期间，周涛将结合自己的 “百亿补贴”采购经验以及当下全网热门商品排名，精选 43 款商品进行推荐。拼多多官方将在周涛购买价的基础上，实施 40% 至 50% 的二次补贴，每场追加补贴额度超 1 亿元。

除 “百亿补贴”叠加 “推荐官补贴”外，直播期间，拼多多还将送出免费 iPhone 11、1 元三亚美高梅酒店套房等商品。平台用户通过 “百亿补贴”频道或搜索关键词 “周涛”等，均可以进入直播间进行购买。

“作为拼多多 618 的预热项目之一，‘明星推荐官’活动将在持续加码的‘百亿补贴’基础上，针对每场直播投入至少 1 亿元的额外补贴，确保所有商品一降到底。”拼多多 “百亿补贴”负责人宗辉表示。

宗辉表示，今年 618 期间，拼多多还将调整部分定价策略。“同类商品对比平台自身各类大型活动的历史价格，在历史最低价的基础上，追加 20% 以上的二次补贴，特殊活动的追加补贴最高可达 50%。”

截至今年 5 月底，仅拼多多官方 “百亿补贴”金额就超过 200 亿元，品牌商等联合让利金额超过 600 亿元。

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关键词：拼多多明星直播

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