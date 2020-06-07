苹果计划为 Mac、AirPods、iPad 等提供 Apple Card 免息分期付款服务

IT之家 6 月 7 日消息 苹果计划为使用 Apple Card 购买 iPad、AirPods、Mac 等产品的客户首次推出免息分期付款计划，允许他们在几个月内支付所购买产品的账单。

据彭博社报道，苹果将在未来几周内推出此 Apple Card 服务，客户最多可以在 12 个月内免息。

12 个月的免息计划将适用于 iPad、Mac、Apple Pencil、iPad 键盘和 Pro Display XDR，而 6 个月的免息计划将适用于 AirPods、Apple TV 和 HomePod。

客户将可以通过 Wallet 应用进行支付，每个月的费用将加到他们的 Apple 卡账单上。

苹果早在去年 12 月就为 Apple Card 用户推出了 24 个月免息 iPhone 分期付款计划，客户可以用 Apple Card 购买 iPhone，并在 24 个月内支付。

新的免息支付计划将以同样的方式运作。客户在购买时将获得 3% 的每日现金返还，而且该计划将兼容苹果的教育折扣。

IT之家了解到，苹果即将推出的支付计划旨在通过允许客户在一段时间内支付商品的费用来促进苹果设备的销售，以及加强 Apple Card 的注册量。