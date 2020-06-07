大多数人不会遇到：Win10 版本 2004 用户遭遇问题 Bug 整理

IT之家6 月 7 日消息 5 月 27 日，微软开始向部分个人电脑推送 2020 Windows 10 更新五月版，先行探索者优先获得推荐升级。你可以通过检查更新来手动安装它，但不建议强制升级，尽管大多数用户都成功安装了更新，但有些用户在重大升级完成后报告了许多问题。

Windows 10 版本 2004 对于某些用户来说是一个艰难的开端，兼容性问题的范围从小到大，这取决于你使用的硬件和驱动程序。

微软自家的 Surface 产品还排除在主要软件系统升级之外，微软甚至还没有针对 urface Pro 7 和 Surface Laptop 3 推出更新，显示不兼容。

以下是已确认的已知问题的列表：

升级到 Windows 10 版本 2004 后，英特尔傲腾内存错误。

DISM 工具报告错误状态。

具有 Realtek 驱动程序的 PC 的蓝牙连接问题。

配备 Intel iGPU 的设备上的可变刷新率失败问题。

Conexant ISST 音频驱动程序存在问题。

插入或拔下 Thunderbolt 扩展坞时出现 BSOD 蓝屏死机。

使用 “Always On, Always Connected”的设备意外重启。

使用 GameInput Redistributable 在某些应用和游戏中没有鼠标输入。

配置 aksfridge.sys 或 aksdf.sys 的设备上的启动问题。

Nvidia 旧驱动程序会导致蓝屏死机。

漫长的安装过程

在较旧的硬件上，Windows 10 版本 2004 更新可能需要花费很多时间才能安装。

花费的时间可能受到多种因素的影响，有人报告说 “正在处理更新”屏幕可能就需要花费数小时，并且你的设备可能会停留在蓝屏上。

观看蓝屏 / 安装屏幕个小时，可能会让你觉得出了点大问题，但这也许是正常的。

驱动程序打击

Reddit 上一个帖子中，许多用户抱怨 Windows 10 版本 2004 的一系列兼容性问题。用户已记录 USB 问题、蓝牙问题、网络摄像头问题以及其他特定于驱动程序的问题。

有些用户还报告了升级到 Windows 10 版本 2004 后的音频问题，并且尚不知道音频问题的根本原因。

性能问题

Windows 10 版本 2004 更新似乎导致了性能问题，启动速度慢以及某些 PC 上的安装问题。

一位用户指出：“问题是与 Windows 10 版本 1909 相比感觉有些呆滞。此外，开始菜单还会使我的计算机滞后两秒钟，然后才能恢复正常。”

“回滚到以前的版本可以使其恢复正常。2004 版本上启动时间是之前的两倍。在进行该功能更新之前，我从未遇到任何问题。”另一位用户确认。

较旧的驱动程序可能与 Windows 10 版本 2004 更新冲突，并影响某些系统的性能。

临时用户个人资料

我们还会看到旧的用户个人资料错误再次出现，这会导致暂时的数据丢失。

在 Windows 10 的某些更新中，PC 会加载一个临时用户配置文件，并返回到桌面，而不包含其文件、快捷方式、自定义和其他重要数据（包括文档）。

文档、图片和其他重要数据仍然存在，并且用户应该能够通过重新启动计算机至少六次来恢复其主要配置文件。

蓝屏死机和绿屏死机

一些使用较旧驱动程序的用户还报告了蓝屏死机和绿屏死机错误。

结论

绝大多数用户在 Windows 10 版本 2004 中不会遇到任何问题，但是如果你使用不支持的或旧的蓝牙、WiFi 或显示器驱动程序，则不要强行进行更新。

由于最近的累积更新会引起很多问题，因此 IT之家始终建议用户仅在设备可用或自动提供更新时，才可以安装最新的系统更新。