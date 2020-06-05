2988 元起，微软 Surface Go 2 国行购买赠送《我的世界》钻石兑换码

IT之家 6 月 5 日消息 微软 Surface Go 2 国行已经正式开售！起售价为 2988 元，搭配 Surface All Access 套餐享 24 期免息，月供低至 124.5 元起，点此购买。

微软官方宣布，即日起至 6 月 30 日，微软官方商城专享 选购 Surface Go 2 加赠《我的世界 Minecraft》钻石兑换码（价值 35 元），发挥大屏优势，自由创造你的个性空间！

Surface Go 2 国行售价一览：

奔腾 4425Y/4GB/64GB/WiFi，售价 2988 元

奔腾 4425Y/8GB/128GB/WiFi，售价 3988 元

酷睿 m3/8GB/128GB / 带 LTE 增强版，售价 5788 元

Surface Go 2 新款升级了 10.5 英寸 PixelSense 屏，边框更窄，除此之外，电池续航时间更长，支持 LTE 和 Wi-Fi 6 等。

微软 Surface Go 2 使用 Intel Core m3-8100Y CPU，频率为 1.1GHz，低于初代 Surface Go，但提供的最高 Turbo 频率高达 3.4GHz。在其他方面还有一些细微调整，这次你可以期待更好的性能。

IT之家此前报道，微软声称搭载 m3 处理器的 Surface Go 2 相比上代性能最高提升 64%。

Surface Go 2 增加了 Studio Mic 麦克风，微软称双麦克风解决方案可以增加声音清晰度和减少背景噪音。前置摄像头为 500 万像素，微软还为后置摄像头添加了新的摄像头应用程序，使其更容易扫描文件和白板。

Surface Go 2 基础版本配置 4GB RAM 和 64GB eMMC 存储，起价为 2988 元，8GB RAM 和 128GB SSD 的带 LTE 增强版最高售价为 5788 元。

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