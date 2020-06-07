针对 Chrome，微软 OneDrive 大型横幅推广 Chromium 版 Edge 下载

IT之家6 月 7 日消息 基于 Chromium 的 Edge 稳定版最初于 2020 年 1 月发布，微软现在正在努力说服 Chrome 用户尝试使用 Chromium 版 Edge 浏览器。

从本周开始，当你使用第三方浏览器访问在线存储服务时，微软已开始在 OneDrive 中显示大型的 Microsoft Edge 广告横幅。

令我们感到惊讶的是，微软似乎专门针对在其设备上安装了其他浏览器（例如 Chrome）的用户。在外媒 Windows Latest 测试中，当使用 Chrome 浏览器访问平台时，Edge 广告横幅就会在 OneDrive 帐户中弹出。

IT之家发现，标语还包含下载 Chromium 版本的 Microsoft Edge 的链接，并且广告显示在 OneDrive 通常显示最近文件的醒目位置。

OneDrive 中的大横幅确实提到了微软通常的广告信息，称 Edge 提供了更好的性能、兼容性和速度。该消息并非紧急，你可以通过单击关闭按钮将其删除。

这不是微软第一次尝试推广自己的网络浏览器。最近，每当有人键入备用浏览器的名称时，微软便开始在 Windows 搜索中推送 Edge 推荐或广告。

微软称这些广告为 “推荐”，用户无法禁用它们。在 “开始”菜单中，所有应用程序列表中也会显示一个类似的建议标签，专门针对流行的浏览器（例如 Mozilla Firefox 和 Google Chrome）而进行推荐 Edge。