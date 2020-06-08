“联合处理器”遭抛弃：AMD 已取消对英特尔 Kaby Lake-G 的驱动支持

IT之家 6 月 8 日消息 今天，Tom's Hardware 报道称，迄今为止由英特尔和 AMD 合作的唯一一款处理器 Kaby Lake-G 已经失去了驱动的更新支持。

英特尔最初承诺将为 Kaby Lake-G 提供五年的技术支持，但是这种支持在 2019 年初以后就没有了动静，后来索性直接 “甩锅”给 AMD，让用户直接更新 AMD 的官方驱动。现在，Windows 10 v2004 正式版已经在绝大多数设备上进行推送，但 Kaby Lake-G 处理器的用户，却发现找不到驱动，无论是 AMD 20.5.1 版本还是 Intel 20.4.2 版本，在安装驱动时都会安装失败，提示不支持当前硬件。

对此，英特尔在给出的简短回应中表示：“我们正在努力将 Radeon 图形驱动程序支持恢复到 Intel NUC 8 Extreme Mini PC（以前代号为 “ Hades Canyon”）。”而 AMD 方面目前为止还没有给出任何回应，何时以及是否会再次为 Kaby Lake-G 芯片中的 Radeon RX Vega 图形单元提供驱动支持。

IT之家了解到，英特尔曾在 2019 年 10 月宣布停止生产 Kaby Lake-G 处理器，随后英特尔在驱动更新中引导用户前往 AMD 的下载入口更新 Radeon RX Vega 64 的显卡驱动。Kaby Lake-G 处理器是在 2017 年推出的，采用了 AMD 的 Radeon RX Vega M 显卡和英特尔的 Kaby Lake 处理器核心，该产品发布初期曾屡获性能好评，但去年英特尔内部放弃了该项目，由此转向自家的 Xe 图形架构上。