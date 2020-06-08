中国铁路官方科普：这些 12306 实用功能很多人不知道

IT之家 6 月 8 日消息 用了这么久铁路 12306 App，IT之家小伙伴们知道该应用有许多贴心的实用功能吗？今天中国铁路官方对此进行了科普，一起来看一下。

01

残疾军人手机购票更方便

凭中华人民共和国残疾军人证

或中华人民共和国伤残人民警察证

可享受软硬座、卧铺票

动车组一、二等车票相应票价 50% 的优惠

近期铁路 12306APP 开放了

残疾军人网上购票购票功能

更方便~ 更快捷

购买残疾军人票操作指南

功能更新后

首次购票需要

在人工窗口或自助售票机

优惠资质采集项目中

完善残疾军人证的相关信息

输入验证后

即可完成刷证进站

在 APP 操作中

选择【添加乘客人】

⬇

编辑【乘车人信息】

⬇

在【旅客类型】中选中

⬇

【残军】即可

⬇

验证通过即可

02

全面了解购车信息 快速检票进站上车

一机在手，信息全有

“电子客票”实施以来

有很多小伙伴已经感受到了

“一证一 APP”快速通行的便捷

“一证”是指有效身份证件

“一 APP”当然就是铁路 12306APP 啦

购票后 APP 上会显示

与您本次购票相关的所有信息

乘车日期、车次、车厢座位号、候车区域

均在 APP【购票信息单】中显示

特别提醒您

检票口的信息就在信息单的右上角哦~

如果您还是习惯使用纸质购票信息单

可以到车站的自助设备上进行打印

不用担心丢失哦

通过铁路 12306 手机 APP

成功完成人脸身份核验的旅客

购买电子客票后

可凭 APP 生成的动态二维码

通过车站自动检票闸机

办理进、出站检票手续

再也不用担心排队取票耽误时间啦

03

快速了解车次最新变化

在铁路 12306APP 购买车票时

可以勾选绑定微信或支付宝

以微信为例

购票、改签、退票、

购买乘意险、退乘意险等消息

更新后会在第一时间

以微信消息的形式发送给您

因自然灾害等不可抗力因素

导致列车停运等信息

会通过短信发送到手机上

方便您及时了解突发情况

04

积分免费兑换车票

会员账户积分首次达到 10000 分时

即具备兑换资格

100 积分换 1 元

在 APP 兑换车票时

勾选支持的【积分兑换】车次

选择受让人

提交订单后

选择积分支付

输入积分支付密码即可

积分会自动扣除

车票便购买成功

注意啦

铁路部门决定

将 2020 年 2 月 1 日至 5 月 31 日到期的

“铁路畅行”会员积分

有效期统一延长至 9 月 30 日

快看看你到期的积分回来了吗

（小编的会员积分回来啦！开森）

05

快速办理退改签业务

如果您的行程发生变化

需退票或者改签

使用电子支付方式购票且未领取报销凭证的

可直接在铁路 12306APP 办理

已领取报销凭证或使用现金购买电子客票

可先行在 APP 办理退票

再于 180 天内到任一车站

完成退款等相关手续

一并交回报销凭证