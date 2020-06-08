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Mindfactory 公布五月份德国市场 CPU 销量数据：AMD 大幅领先，占比 87.25%

2020/6/8 12:13:57来源：IT之家作者：问舟责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 德国最大的 PC 硬件电商 Mindfactory 日前公布了他们过去一周的 CPU 销量数据。

数据显示，AMD 此前一周总共售出 5270 盒 CPU, 占比 87.25%；Intel 总共售出 770 盒 CPU, 占比 12.75%。

而且根据 Reddit 上公布的近一年的 Mindfactory 销量来看，AMD 5 月份的销量似乎受到一些原因的影响，导致占比下降 2%，来到了 89%。但英特尔新发布 Comet Lake-S 系列处理器对德国用户吸引力仍未完全体现。

上个月，上个月英特尔发布了 Comet Lake-S 系列处理器，但由于开售时间较晚和本身性能增长较低等原因，在上个月的成绩表现欠佳，甚至只能归于在 Others 分类中。

而 AMD 这边接受度普遍较之更广，Ryzen 5 2600X 和 Ryzen 7 2700X 销量有所下降，而其他型号基本持平前一个月。

IT之家了解到，Comet Lake-S 系列于上个月 20 日正式发售，包含 Core i9-10900K、Core i7-10700K 和 Core i5-10400 在内的 15 款型号。Comet Lake-S 系列处理器在 Skylake 架构的基础上采用了第六代 14nm++ 工艺打造而成，内置 9.5 代 iGPU 核显，可搭配 LGA1200 接口的新 400 系列主板使用。

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关键词：AMD英特尔

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