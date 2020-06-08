全球首个！维信诺可量产屏下摄像解决方案发布

IT之家 6 月 8 日消息 据 OLED 产品供应商维信诺官方微信公众号消息，维信诺 InV see™屏下摄像解决方案发布，这是全球首个达到量产应用级别的屏下摄像解决方案。

IT之家了解到，该方案通过开发应用新透明 OLED 器件、新型驱动电路和像素结构、导入高透明新材料，达到了显示效果和屏幕透明度最佳平衡，呈现出更为优质的显示和拍照效果。

维信诺称该方案可实现如下体验：

真 · 全 面 屏

同时，该方案采用全新的制程和封装方式，突破了量产工艺瓶颈，实现了批量交付。应用维信诺 InV see™屏下摄像解决方案的终端产品即将发布。

让透明更透明

为了实现屏下摄像功能，首先要提高摄像区域（以下称为副屏）的透明度。这一次我们从屏体材料入手，选择了透明度更高的新有机膜和无机膜材料，并对膜层结构进行增透处理；优化了屏体的金属层结构——在副屏区域用透明导电层最大限度地代替非透明金属材料，而无法用透明导电层代替的金属层则采用全新材料，从而达到提升透明度和抑制衍射的双重效果。

让自拍更自然

在更新材料、优化结构的基础上，我们对副屏区域的干扰因素进一步 “清空”，采用业内首创的驱动电路和像素结构设计，规避了像素驱动电路对摄像头的干扰，抑制了透明区显示走线和像素对前置摄像头的影响，大幅度提升前置拍照效果。

当然，除了在硬件上 “锱铢必较”，前置摄像头的软件算法也可以对副屏区域的拍摄效果进行补足。我们通过与终端厂商的合作，在前置摄像头特殊算法的优化融合下，进一步消除了影响拍摄效果的衍射和炫光，抑制雾化效果，大幅提升照片清晰度和亮度，满足了日常自拍、视频通话等使用需求。

让 “视界”更全面

透明与显示本身就是矛盾的存在，任何一方的 “偏科”都会让屏下摄像解决方案无法实现。为了解决这个挑战，实现两者间的最佳平衡，我们通过特殊的像素排列方式优化，明显弱化主副屏区域因透明度、分辨率等差异导致的分界线，让主副屏的边缘过渡更为自然，并通过创新型驱动方式实现主副屏显示同步。

除此之外，我们还让主副屏在观感上更加自然。通过新 OLED 器件的应用，消除了透明副屏和主屏之间的亮度差异、色域差异、视角差异，直观地提升了整个屏幕的显示一致性，带来更加整齐划一的全面视野。

官方称，多达数百个相关技术专利的加持，多代屏下摄像技术方案的探索与优化，多方产业链上中下游企业的协同创新，最终促成了维信诺 InV see™屏下摄像解决方案的诞生。