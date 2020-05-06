真·全面屏，小米专利屏下摄像头手机渲染图曝光

IT之家5月6日消息 智能手机制造商都在寻找更好的刘海屏替代方案，其中一些厂商采用打孔屏设计，而有些则采用弹出式自拍相机设计完全摆脱刘海屏，相对来说都是折衷方案。

而智能手机行业中研究屏下摄像头已经有段时间了。在OPPO、华为和三星之后，小米似乎找到了新的方法，能够开发出一款屏下摄像头的智能手机。

IT之家获悉，2019年4月29日，小米向CNIPA（中国知识产权局）申请了屏下摄像头手机的专利。外媒Letsgodigital报道，该专利于2020年4月24日获得批准，然后在WIPO全球外观设计数据库中发布，以在全世界范围内对该外观设计进行保护。

现在，平面设计师Jermaine Smit（又称ConceptCreator）已基于该专利创建了一系列渲染图，使我们可以窥探小米的屏下摄像头智能手机的外观。

如图所示，小米获得专利的智能手机没有刘海缺口，也没有打孔摄像头系统，是真正的全面屏显示。该专利表明，小米可以将前置摄像头放置在显示器的中间或左侧。每当激活自拍相机时，自拍相机所在的屏幕部分就会变为透明，从而使相机可以捕捉到它前面的内容。退出自拍相机时，屏幕返回到正常显示状态。

该智能手机具有直面的显示屏，并具有垂直放置的三摄像头系统，其下方装有LED闪光灯。在侧面，你可以找到电源按钮和音量键。在底部，你可以找到扬声器格栅和USB-C端口。