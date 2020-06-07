拼多多百亿补贴 618 电脑超级会场：宏碁传奇笔记本到手价 3350 元

IT之家6 月 7 日消息 拼多多百亿补贴今天开启了 618 电脑超级会场，全场整机笔记本享受领券立减可领 300/400/500/600 元券，宏碁传奇笔记本到手价 3350 元。

据 IT之家了解，本次活动的时间为 6 月 7 日 - 6 月 11 日，在首页可以先领满 5980 减 600、满 4980 减 500、满 3980 减 400，满 2980 减 300 元券，促销产品包括热门笔记本和台式机产品，领券后下单付款时直接抵扣。

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戴尔 2020 款 G3

戴尔 2020 款 G3 搭载了 15.6 英寸屏，1080p 分辨率，配备了十代 i5-1300H 处理器，显卡为 GXT 1650 ，配以 16GB 内存和 256GB SSD+1TB HDD。戴尔 2020 款 G3 可享 500 元券，到手价只需 4809 元。

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暗影精灵 6 air

惠普暗影精灵 6 Air 搭载了 15.6 英寸屏，1080p 分辨率，144Hz 刷新率。配置方面，这款笔记本搭载了十代酷睿 i7-10750H 处理器，配以 GTX 1650 Ti 显卡，内存容量为 16GB，SSD 容量为 512GB。惠普暗影精灵 6 Air 可享 600 元券，到手价仅为 6589 元。

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宏碁 暗影骑士擎

宏碁 暗影骑士擎搭载了 15.6 英寸 1080p 分辨率屏，144Hz 刷新率，72% NTSC 色域。配置方面，这款笔记本搭载了 i5-10300H 处理器，显卡为 GTX 1650 Ti，配以 16GB 内存和 512GB。宏碁 暗影骑士擎可享 500 元券，到手价 5289 元。

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宏碁 传奇 14

宏碁传奇 14 搭载了 14 英寸屏幕，1080p 分辨率。配置方面，这款笔记本搭载了 AMD R5 4500U 处理器，配以 8GB 内存和 512GB。宏碁传奇 14 可享 300 元券，到手价 3350 元。

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除了上述产品之外，拼多多还推出了各种丰富的硬件专享价格，IT之家这里就不一一列举了，小伙伴们可以按需选购。

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