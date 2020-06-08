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魅族折叠屏手机专利公开

2020/6/8 16:27:12来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息  据企查查资料显示，魅族近期通过了一项折叠屏手机及折叠屏手机用泡棉的专利，申请时间是 2019 年 10 月 10 日，公开日是 2020 年 4 月 24 日，申请人显示为珠海市魅族科技有限公司。

IT之家了解到，本实用新型属于折叠屏手机技术领域，特别涉及一种折叠屏手机及折叠屏手机用泡棉。在折叠屏手机展开时，确保有效的支撑柔性屏，在折叠屏手机合起时，为柔性屏的变形冗余留出容纳空间。

下面是详细信息说明：

本实用新型涉及折叠屏手机技术领域，提供了一种折叠屏手机及折叠屏手机用泡棉。该折叠屏手机用泡棉包括纤维单体，所述纤维单体包括中间段，所述中间段的两端分别向相反的方向延伸有相互平行的上层段及下层段，多个所述纤维单体在所述上层段及所述下层段的长度方向上顺次连接构成泡棉本体；折叠屏手机包括如上所述的泡棉本体，还包括机体一及机体二，所述机体一及所述机体二之间设置有转轴模组，所述柔性屏布置于所述机体一及所述机体二的上表面，所述泡棉本体布置于所述柔性屏的中部位置与所述转轴模组之间；在折叠屏手机展开时，确保有效的支撑柔性屏，在折叠屏手机合起时，为柔性屏的变形冗余留出容纳空间。

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关键词：魅族折叠屏手机

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