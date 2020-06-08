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未成年人充值游戏退款遇阻，腾讯客服：仅受理 180 天内消费

2020/6/8 16:54:36来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息  近日，有用户针对未成年充值游戏问题进行投诉。投诉内容显示，该用户家中未成年人从 2016 年开始充值网络游戏，家长在今年 4 月份发现孩子的充值行为，之后通过腾讯提供的未成年人充值申诉通道申诉退款，但腾讯客服回复：我司仅受理 180 天以内的消费，如果您的孩子在此期间有消费，请您以 180 天以内的时间开始重新计算消费金额，再次联系我们处理。

财经网报道，据相关律师表示，法律条款中没有针对退款的 180 天以内的时效规定，只要符合法律规定条件的未成年人游戏充值退款申请都应该支持，即便是按照法律规定的诉讼时效期也应该是 3 年，腾讯方面规定的 180 天以内的消费时效没有依据。

IT之家此前报道，腾讯 5 月份表示，继《和平精英》等 50 款产品陆续启用防沉迷新规后，新增包含《王者荣耀》、《龙之谷》手游、《云裳羽衣》在内的 30 款产品，严格实施网络游戏账号实名制度和控制未成年人游戏时段时长、消费金额。

另外，腾讯游戏方面表示，对于疑似未成年人的充值行为，腾讯游戏有一套完善的受理渠道，一般情况下家长需要提供未成年人充值的证据，但是考虑到家长在实际举证中的客观难度，腾讯游戏会根据用户提供信息和后台数据进行对比判断，得出是否未成年充值的结论。

腾讯表示，据不完全统计，腾讯客服平均每天会接到超过 20 起成年人借未成年人之名的恶意申诉，因此，腾讯不便透露判别是否未成年人充值的判断依据。

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关键词：腾讯游戏充值

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