联想 YOGA 14s 笔记本最早 6 月下旬复产

IT之家6 月 8 日消息 根据联想中国区消费笔记本产品规划资深产品经理马志宇的消息，联想 YOGA 14s 最早 6 月下旬复产。

马志宇表示，联想 YOGA 14s 的后续的计划是按照 7 月初开启预售，7 月中发货来进行的。但是，由于最近 618 产能和排产计划限制，产品真正复产最早也要到 6 月下旬。马志宇还指出，现在这个时刻，还无法确认改良后的 14s 能够满足其要求。

IT之家了解到，5 月初，联想 YOGA 官方发布消息称因物料供应 / 产能不足，原定于 5 月 11 日的 YOGA 14s 公开预售及 5 月 16 日的公开发售临时取消了，暂定改为 YOGA 官方社群 Z 码销售。

今年 4 月底，联想 YOGA 微博公布了 YOGA 14s 锐龙版的价格，R7 4800U/16G/512G 首发价 4999 元，原定于 5 月 11 日公开预售，5 月 16 日公开发售。配置方面，YOGA 14s 锐龙版搭载了 AMD 今年推出的 R7 4800U 处理器，8 核 16 线程，Zen 2 架构，7nm 工艺，核显为 Vega8，配以 16GB 内存和 512GB SSD。