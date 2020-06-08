微软 Power Platform 正式在中国商用

IT之家6 月 8 日消息 微软官方近期宣布，Power Platform 正式在华商用！这是继微软 Azure、Office 365、Dynamics 365 中国云之后，又一商业应用来袭。至此，四朵云齐聚中国，Power Platform 通过无缝集成 Azure、Office 365、Dynamics 365 和第三方独立应用提供支持，使每个人都有能力创建可加速业务发展的解决方案。

微软 Power Platform 落地中国发布会将在 6 月 10 日举行。

IT之家获悉，本次大会，特别邀请微软全球商业应用及行业市场营销副总裁及多位微软大中华区高阶管理者等 “明星级”大咖莅临，与众多微软资深合作伙伴等重量级嘉宾共同出席会议，将官宣微软 Power Apps 和 Power Automate 服务正式在华商用的重磅消息，自此两大服务与 Power BI 在中国汇合；并且会在会上分享 “微软 Power Platform 黑客松大赛”优秀的参赛作品，直观了解 “低代码”开发平台应用场景，了解 Power Platform 在中国区运营策略和在中国市场的独特价值。

Power Platform 是当前市场上最完整的的低（无）代码 PaaS 云平台之一，特别是强大的面向 APP 应用开发的 aPaaS 平台，也是集大成的企业数字化创新平台——轻松支持企业开发和管理成百上千 APP，开发时间从以年计和以月计缩短到以周计甚至以天计。

Power Platform 开创企业低（无）代码开发的技术时代，让业务人员可以像使用 PPT 一样轻松地开发应用程序，让所有的业务人员和开发人员都能开发出满足业务需求的企业应用。

揭秘 Power Platform 为什么可以成为微软的 Next Big Thing；

解析保障企业级安全的 “低代码”平台其背后的技术逻辑；

分享 Power Platform 如何无缝连接微软三朵智能云与企业自有系统，激发无限潜能；

深度探讨 Power Platform 赋能每个人都成为开发者的方式和原理；

呈现展示首届 Power Platform 黑客松大赛优秀作品价值点，畅谈创作者构建 “心得”。

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