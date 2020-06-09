让 5G 拒绝木桶效应，Sub-6GHz 与毫米波缺一不可

木桶效应是个众人皆知的道理，5G 手机厂商也开始喜欢在宣传中自称自家产品是水桶机，然而 5G 网络的部署其实也存在着木桶效应，补上 5G 元年建设中的短板已成为了全球不少运营商当下目标，通过 Sub-6GHz 与毫米波结合让 5G 既覆盖的广，也覆盖的深且快。

5G 用户的期待：要覆盖也要快

消费者对更快更好连接的期待或许正是产业链前进的动力之一，5G 元年里消费者的声音，也恰好能看出不同运营商扩展 5G 网络建设的演进方向。目前消费者关于 5G 的期待主要集中在了两点：其一是盼望 5G 网络能够早日覆盖自己所在的区域，其二是早点体验到 “飞一般”的 5G 网络速率。

对于 5G 覆盖的期待主要源自于两方面，一种是所在城市目前尚未覆盖 5G，运营商实际上已经开始在 2020 年通过中低频段的 Sub-6GHz 来实现 5G 网络的迅速覆盖，尤其是低频具备更好的穿透能力，例如拥有 600MHz 的 T-Mobile 就计划目标在 2020 年将 5G 信号覆盖 2 亿北美用户，并豪言将把 5G 覆盖至农村地区；另一种期待是关于 5G 信号的深度覆盖问题，用户希望在地铁、体育馆、楼宇等密集业务流区域依旧能享受到稳定高速的 5G 网络，计划在 2020 年着手进行深度覆盖的国内运营商，此前已在北京地铁站内将 Wi-Fi 覆盖换成 5G 毫米波小基站进行共址，让下行链路覆盖能达到 96%，上行的覆盖能达到 97%。

有意思的是，谈到 5G 毫米波，恰恰能够满足目前消费者对于 5G 速度更高的期待。例如，T-Mobile 就是典型代表，尽管在覆盖上不遗余力，但在 5G 速率却无法让消费者非常满意，原因就是 T-Mobile 的 600MHz 频段的 5G 速率仅比 4G 快 20%。实际上，目前 Sub-6GHz 频段在速率上已经和毫米波频段在 5G 速率上拉开了差距，而消费者恰恰拥有着 “用了就回不去”的天性。

2020 给 5G 网络补个 “+”号

其实，T-Mobile 所面对的用户期待，也是不少在 5G 元年仅实现了 Sub-6GHz 频段覆盖的运营商所共有的，那就是用户希望 5G 峰值速率能够比 4G 快上好几倍。更何况，Android 11 系统中，还欲把信号标识设计为 “5G”与 “5G+”，用前者来代表 Sub-6GHz 频段，用后者来代表毫米波频段。试问届时新版本推送后，哪位消费者不希望看到带着 “+”号的 5G 呢？

之所以 Google 欲把毫米波频段给个 “5G+”的称号，就在于 5G 毫米波频段下的峰值速率优势已经突显。Ookla 基于 Speedtest 应用的大量用户实测数据，给出了分析结果：搭载高通骁龙移动平台的终端平均 5G 下载速率比 4G 快 5 倍，5G 毫米波比中频段速率还能再快 4 倍以上，搭载骁龙移动平台的 5G 毫米波终端峰值速率超过 2Gbps，平均下载速率超 900Mbps，而 Sub-6GHz 仅为 225Mbps。

而这一数据只是基于目前部署的 400MHz 带宽毫米波频谱测试得出，未来毫米波部署还会将带宽扩展至 800MHz，到时候速率还可以再提升一倍，骁龙 5G 产品已经能够支持 800MHz 带宽的毫米波连接。随着运营商对于网络带宽的扩展，消费者的 5G 手机届时可以实现峰值速率的再次翻倍。

对于在 5G 元年还没有建设毫米波网络的运营商来说，已开始准备在 2020 年让自家 5G 网络补上这块 “+”号的短板，意大利、俄罗斯已经开始加速对毫米波的支持，其它欧盟国家也开始计划于今年晚些进行毫米波频谱的拍卖。韩国、日本、澳大利亚以及东南亚部分国家的运营商计划于今年或明年开始 5G 毫米波部署。

运营商对于毫米波的部署，除了为 5G 网络带来更快的速度外，还与部分运营商准备在 2020 年下半年开始更注重 5G 部署的深度覆盖而非仅仅广度覆盖有关，通过室内毫米波专网来对企业、场馆和交通枢纽等室内环境进行部署，数千兆比特速率、超低时延和极大容量将满足消费者在重点区域内的 5G 网络需求。

Sub-6GHz 与毫米波缺一不可

目前，无论是运营商，还是 Ookla 在报告中给出的网络频段规划图，都有着一致性的答案，那就是利用 Sub-6GHz 与毫米波频段各自的优势来部署 5G，低频段如 T-Mobile 的 600MHz 实现网络的广泛覆盖；中频段实现网络覆盖和容量的平衡，如 Verizon 还利用 DSS 技术，在 4G 和 5G 之间共享中低频谱实现快速覆盖；毫米波频段提供数千兆比特速率和超大容量，如 AT&T、Verizon 的 5G 网络有着 2Gbps 以上的巨大速率优势。

业界观点一致的 5G 频段规划图

不同的频段也为不同的用例铺路，低频的 4G/5G 网络，为需要广泛连接、低耗能的物联网提供了成熟的网络，为 C-V2X 提供了可以在任何道路都能连通的网络；中频的 Sub-6GHz 还可以满足智能信号灯、城市区域广泛覆盖、部分 eMBB 用例的需求；毫米波频段可以很好的部署于密集业务流区域，为体育赛事直播、智能制造、企业私有网络等行业应用提供了新的机遇。

可见，Sub-6GHz 与毫米波缺一不可，就像是 5G 木桶的一块块木板，当它们高度一致地拼接在一起的时候，才能实现 5G 高速率、低延时、大连接的三大特性，而在频段建设上的缺失，就会出现木桶效应，无论是覆盖不足或不深，还是速率不够快，都会影响对于 5G 网络的整体感受。于是，很多运营商才要在 5G 第二年补上短板，让 5G 拒绝木桶效应。