科学家的愿望终于实现！“鼹鼠”成功在火星表面打洞

北京时间 6 月 9 日消息，据国外媒体报道，科学家的愿望终于实现了！“鼹鼠”成功在火星表面打洞。

当然，这里所指的鼹鼠并非毛茸茸的动物，而是美国宇航局 “洞察号”着陆器的科学仪器昵称，该仪器的全称是：“热流和物理特性组件”。2018 年 11 月，洞察号着陆在火星表面，该着陆器旨在探索火星内部数据，收集各种信息理解火星地质和内部结构。“鼹鼠”是实现这一目标的三个关键工具之一，但 1 年多以来，任务人员在部署过程中遇到了许多困难。

在克服诸多困难和挑战之后，“鼹鼠”最终达到了一个新的里程碑，6 月 3 日，洞察号任务官方推特账户写道：“在机械手臂完成几次协助之后，鼹鼠似乎已经进入地下。在数百万公里之外进行故障排除是一项真实的挑战，我们还需要观察鼹鼠是否会挖洞。”

“鼹鼠”是一个类似钻头的总成装置，里面放置了许多热传感器，这些传感器通过一根像尾巴的缆绳连接在着陆器主体。该仪器的设计目的是在洞察号着陆器停留的艾利希平原（Elysium Planitia）通过锤击钻入火星表面之下 5 米深处，他们的想法是，当鼹鼠在地下挖洞时，其温度传感器将研究挖洞时的岩体，评估分析能量如何从火星地核向外释放。

这是一种全新的火星探测器，尽管研究团队在地球尘室中进行广泛测试，但此类模拟实验永远不可能与火星表面环境精确匹配。因此，“鼹鼠”刚在火星上挖掘就遇到了许多困难，要么被卡住，要么无法向下钻探。从那时起，洞察号任务团队尝试了各种方法，试图让 “鼹鼠”能够继续挖掘工作，但几乎每次都遇到了障碍。最新的技术是使用着陆器的一个手臂轻推 “鼹鼠”末端，从而防止它被弹出来，这是一项非常精细的工作，因为任务团队需要非常小心谨慎，避免损坏连接 “鼹鼠”和着陆器之间的缆绳。最终，在任务团队远程机械手臂操控下，它似乎进入到地下，这是一项极具挑战性的工作，下步任务团队还需要观察 “鼹鼠”是否能自己挖洞。

领导鼹鼠团队的德国航空航天中心科学家蒂尔曼 · 施波恩（Tilman Spohn）在博客上发表一篇最新文章称，这项技术最终取得了一些进展，现在 “鼹鼠”几乎完全埋入火星土壤中，而着陆器机械手臂末端的铲子也靠近火星表面。总而言之，这意味着在 3 月 11 日至 5 月 30 日之间，“鼹鼠”已在火星地下钻入 7 厘米。

据了解，由于洞察号着陆器科学仪器本应全部部署完毕，项目人员还有其他工作要做，着陆器只能每周处理一次 “鼹鼠”故障问题，从而进一步延缓了钻探进度。

施波恩指出，由于接下来将进行研究团队所说的 “自由鼹鼠”测试，该仪器的推进深度已超过着陆器机械手臂所能提供帮助的范围。从现在起，“鼹鼠”将不得不依靠自己，能否成功取决于它能在周围尘埃和岩柱找到多大牵引力。同时，他还表示，鼹鼠的钻探活动可能很快会受到外部因素干扰，火星北半球的冬季即将到来，沙尘暴季节很快就开始，大气灰尘会越来越多，太阳能电池板产生的电力将逐渐减少，这可能会影响我们使用机械手臂的操作能力。