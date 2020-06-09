中国海斗一号深潜水器抵达地球最深处 10907 米！完成马里亚纳海沟深渊科考任务

IT之家 6 月 9 日消息 据新华社报道，6 月 8 日，我国 “探索一号”科考船完成马里亚纳海沟深渊科考任务后顺利返港。在航次中，全海深自主遥控潜水器 “海斗一号”完成了首次万米海试与试验性应用任务，取得多项重大突破，填补我国万米级作业型无人潜水器的空白。

据 IT之家了解，“海斗一号”是由科技部 “十三五”国家重点研发计划 “深海关键技术与装备”重点专项支持，沈阳自动化所联合国内十余家优势单位共同研制的我国首台作业型全海深自主遥控潜水器。

5 月 9 日，在超 4 级海况下，“海斗一号”首次尝试万米深度，在深度为 10884 米海底完美软着陆，完成了高清视频探测深渊海底及底栖生物，实现了机械手触发采集万米海底水样、机械手抓取插管进行海底沉积物取样等全部作业内容，遥控抛载上浮，安全回收。5 月 26 日，“海斗一号”第四次奔向万米海底，在挑战者深渊 10863 米的北坡区域着底，高清摄像观测到周边类似岩石状的海底凸起。利用机械手，完成了采水样、布放标志物、沉积物取样和岩石状物体的抓取，完成作业任务后安全上浮回收。

在航次中，“海斗一号”在马里亚纳海沟实现 4 次万米下潜，最大下潜深度 10907 米，刷新了我国潜水器最大下潜深度纪录。在高精度深度探测、机械手作业、近海底工作时间、声学探测与定位、声学通信作用距离及高清视频传输等方面，创造了我国潜水器领域多项第一。

“海斗一号”在国内首次利用全海深高精度声学定位技术和机载多传感器信息融合方法，完成了对 “挑战者深渊”全球最深区域的巡航探测与高精度深度测量，获取了完整的全海深剖面与深渊海底的温盐深、深度剖面洋流变化等数据，为研究深渊水团特性的空间变化规律、深渊底层洋流结构等，提供了宝贵的数据资料。

据介绍，“海斗一号”利用其搭载的具有完全自主知识产权的全海深机械手，完成了多次万米深渊坐底作业，在国际上首次利用七功能电动机械手完成了深渊海底样品抓取、沉积物取样、标志物布放、水样采集等科考作业，获得了深渊专属性物理、化学、地质及生物相关的数据。同时利用搭载的高清摄像系统，还获取了不同作业点的深渊海底地质环境、深渊底栖生物运动、海沟典型地质环境变化等影像资料，为我国深入研究和探索深渊地质环境特点和生物演化机制提供了宝贵的研究素材。