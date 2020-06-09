张建锋首次公布阿里云再生长三大方向：做深基础、做厚中台、做强生态

IT之家 6 月 9 日消息 6 月 9 日，在 2020 阿里云峰会上，阿里云智能总裁张建锋首次对外展示了阿里云再生长的三大方向：“做深基础”，从飞天云操作系统向下延伸定义硬件；“做厚中台”，将钉钉这样的新型操作系统与阿里云进行深度融合，实现 “云钉一体”；“做强生态”基于云和新型操作系统，构建一个繁荣的应用服务生态。

“云钉一体”：打造新型操作系统

张建锋认为，数字化已经成为中国经济的主要驱动力，疫情让政府、企业都认识到数字化的迫切性，原本需要 3 到 5 年的数字化进程，将在未来 1 年之内加速完成。

张建锋表示，原来做信息化系统相对来说比较简单，程序员理解清楚业务流程后，把它变成一个信息系统就可以了。但今天面临一个非常大的变化，信息系统不再是一个简单的业务流问题，还有数据流，还要移动化，还要用人工智能的办法来处理大数据，这些都是以前的信息系统没有遇到过的。从信息时代到数字时代需要一个新型操作系统，让大家面向大数据、面向智能、面向 IoT、面向移动化，开发自己的应用变得更方便。中台就是这样一个新型操作系统，钉钉是这个操作系统的核心。

“很多人把钉钉理解为一个沟通工具，但钉钉是远远超越沟通本身的。”张建锋举例说，浙江 100 多万政府工作人员在钉钉上办公，并在平台上开发了 1000 多个应用，各类事务处理都在钉钉上完成，“这就是操作系统的典型特征，操作系统就是我自己做掉一部分事情，可以让大家都在上面做更多的事情。”

张建锋表示，就像传统信息时代 PC 和 Windows 的组合一样，企业既需要云这样的新型计算架构，也需要钉钉这样的新型操作系统，这是一个整体，前者提供水电煤一样的算力基础设施，后者如同新时代的 Windows，让企业可以快速开发管理组织和业务的所有应用。

钉钉 CEO 陈航介绍，钉钉用户数已突破 3 亿，企业组织数突破 1500 万家。立白、东方希望、太平洋保险、广东农信等企业基于 “云钉一体”的基础设施，开发了数十万种企业应用。在基础设施之上，更是长出了一个繁荣的开发者生态，目前有超过 20 万企业应用开发者在钉钉开发平台上帮助企业定制属于自己的应用。

“做深基础”：向下延伸定义硬件

张建锋表示，阿里云在软件层面已经达到世界顶尖水平，飞天是中国唯一自研云操作系统，今年将持续加大在芯片、服务器、交换机、网络等领域的自研力度。

张建锋进一步表示，“做深基础”背后逻辑并不是简单替换，是基于云的特点来构建整套基础体系，就像当年阿里巴巴 “去 IOE”并不是做一个新的小型机替代了旧的小型机，而是用阿里云这辆汽车超过了旧时代的马车。“做深基础”将飞天云操作系统向下延伸定义硬件，构建数字经济时代的新型基础设施。

IT之家了解到，以神龙云服务器为例，阿里云在核心虚拟机系统上自研神龙架构，突破了困扰云计算行业的虚拟化性能损耗，让物理机能够发挥 100% 的计算效率。去年阿里巴巴发布全球最强的 AI 芯片含光 800，就采用软硬件的协同创新，硬件层面采用自研芯片架构，软件层面集成达摩院先进算法，可实现大网络模型在一颗 NPU 上完成计算。

对于投入的力度，张建锋表示，此前公布过 3 年再投 2000 亿，对数字经济基础设施而言，2000 亿的投入并不大，3 年之内还会投入更多。他透露，今年不仅在基础设施领域加大投入，还将大规模引进顶级科技人才，今年阿里云再招 5000 人，重点吸引云服务器、网络、芯片、数据库、人工智能等核心技术领域的攻坚人才。