性能飙升 160%！阿里云发布第七代 ECS、云原生数据库 PolarDB-X 等重磅新品

IT之家6 月 9 日消息 6 月 9 日，阿里云宣布推出第七代 ECS、POLARDB-X 数据库、视觉智能开放平台等重磅新品，在性能、稳定性和开发效率上继续领跑全球。IT之家了解到，阿里云还发布了新一代数据中台、混合云管理平台、云原生数据仓库等产品及解决方案，目前这些产品均已在阿里云官网上线。

第七代 ECS 高主频实例

更强大的基础设施意味着更快的算力和更稳定的吞吐。基于阿里云自研的神龙服务器架构，第七代阿里云 ECS 的算力比上一代提升了 160%，最大支持 192 个 vCPU，吞吐能力提升了一倍，并在存储转发能力、延时、稳定性上有了大幅提升。尤其是 50G×2 的网络架构对网络性能带来的提升，在相同收发包速率下传输带宽提升了近 5 倍，更适用工业仿真设计、芯片设计、基因分析、在线游戏、影视渲染等场景。基于神龙架构，阿里云还升级了容器服务的算力，同等条件下，新一代容器服务可为客户缩减 50% 的计算成本。

分布式数据库 PolarDB-X

基于云原生一体化架构设计，阿里云自研的分布式数据库 PolarDB-X 可支撑千万级并发规模，专注解决海量数据存储、超高并发吞吐、大表瓶颈以及复杂计算效率等瓶颈问题。PolarDB-X 也是阿里巴巴核心系统正在使用的数据库。PolarDB-X 连续多年稳定支撑了天猫双 11，在 1 秒钟内系统负载增加了 135 倍情况下依然保持稳定，峰值 TPS 达 8700 万次，但成本仅为传统数据库的 1/6。

阿里云视觉智能开放平台

AI 技术在新冠疫情期间发挥了巨大的作用，达摩院的 CT 影像分析技术可在 20 秒内准确判读（计算时间最短仅 2 秒），准确率达 99%。此外，快速全基因测序，疫情趋势预测及口罩佩戴规范性检测，都为疫情管控提供了有力的技术支撑。今天这些能力都将通过阿里云视觉智能开放平台对外提供，涵盖医学影像识别、OCR、图像识别、视频识别等 13 个大类。首期推出 100 多项视觉 AI 算法，通过 API 接口一秒即可接入，为政企、开发者提供一站式视觉 AI 技术。过去一年内，已有超过 100 万客户使用阿里云 AI 技术，核心技术日均调用超过 1900 亿次。

新一代阿里云数据中台

作为企业数智化的基石，阿里云数据中台做了全新升级，从电商走向零售、金融、政务等领域。新版 Dataphin 实现了自助化、服务化、轻量化；Quick BI 与钉钉打通，拿着手机即可随时随地，智能决策；上新的 Quick Audience 和 Quick A+，分别定位于智能增长实现 “全方位洞察、多渠道触达”，及跨多端的全域应用洞察。

阿里云专有云敏捷版、混合云管理平台

自 2015 年推出首个混合云解决方案以来，阿里云就不断将在公共云修炼的内功通过混合云、专有云形态输出给数字化转型的企业。此次阿里云推出专有云敏捷版，可基于 VMware 等平台部署，最低 3 台服务器起步，几个小时即可完成基本部署，复杂场景下成本可缩减 20% 以上。目前，阿里云混合云支持超过 70 款云产品，全新推出的阿里云混合云管理平台，提供了企业级的云管理入口，实现精准、高效、智能的混合云统一管理，让企业在自己的数据中心也能获得 “双 11”的智能指挥系统。

云原生数据仓库及数据湖解决方案

未来每一家企业都将在云上构建数据仓库与数据湖。阿里云推出新一代云原生数据仓库，基于创新的技术架构，支持 PB 级数据关联分析和实时查询，实现离线、实时、分析、服务一体化。同时，阿里云宣布推出云原生数据湖解决方案，可实现一种存储多种计算，激发企业数智动能。