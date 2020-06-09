攀升 6 月狂欢嗨购：十代酷睿 + GTX 1660 Super，仅需 4888 元

IT之家6 月 9 日消息 一年一度的 618 大促马上就要来临了，一时间各大厂商纷纷推出自家的促销优惠，其中攀升电脑开启了狂欢嗨购活动，促销产品包括主机、笔记本和一体式电脑等。

其中，攀升 VGAME 游戏台式机电脑主机是这次活动中力度较强的一款，搭载 6 核 12 线程的十代酷睿 i5-10400 处理器和 GTX1660Super 6G 显卡，采用 16GB DDR4 2666 内存和 512GB SSD，配备千兆网口、USB3.0、PS/2 及其他音视频接口。

该主机价保 618，提供 6 期免息和 3 年上门服务，历史最低价 4888 元。

IT之家了解到，另一款攀升 G1 游戏台式机电脑主机搭载了十代酷睿 i5-10400 处理器 + GTX1650-D6 显卡，配备了 16GB DDR4 2666 内存和 256GB SSD。

攀升 G1 游戏主机同样价保 618，提供 6 期免息和 3 年上门服务，历史最低价 3888 元。

除电竞游戏主机外，攀升办公商用电脑主机同样参与这次促销活动。例如攀升商睿 2 代办公商用台式机电脑，包含整机 + 键鼠 + 显示器，全套售价 3488 元，价保 618，白条 6 期免息。

该电脑搭载了 i5-9400F 处理器，辅之以 R520/GT730 显卡，采用了 8GB DDR4 2666 内存和 480GB SSD，含有定制静音散热风扇，配备 3×USB3.0、5×USB2.0、PS/2 以及其他音视频接口。与其搭配的是一款 23.8 英寸 IPS 显示器，三面超窄边框设计，1920×1080 分辨率，99%sRGB 色域。

此外，攀升商睿 2 代办公电脑主机还有一款性价比更高的版本，搭载了 i3-9100F 和 240GB 固态硬盘，其他方面相同，目前售价 2688 元，价保 618，6 期免息。