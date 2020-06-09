IT之家 iOS 7.22 重磅更新：微信 / QQ 等 SDK 新版适配……21 处大改进

IT之家 iOS 版 7.22 更新！

前面的几个版本加入了第一套官方表情包「框框」以及更新，大家把【玄字铺路机】都玩疯了。IT之家的 iOS 版 / 安卓版 / UWP 版 / macOS 转制版 / PC 网页版 / 移动网页版…… 都已对这个表情包做了全面支持——

这次的 iOS 版 7.22 是一次比较大规模的更新，把积累的一些问题做了改进和修复，大概 21 处，其实还有些细微的就不提了，像内存泄漏问题就修补了很多地方。

更新内容较多，大家可以看下下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或 IT 圈「软媒产品区」反馈，或 App 里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 iOS 版 7.22 更新日志

改进：界面 - 专题页面使用透明的导航栏

改进：界面 - 辣品频道文章里面的链接文字样式

改进：功能 - 适配新版本友盟、微信、QQ、百川 SDK，解决未验证应用问题

修复：界面 - 部分主题设置会引发主题错乱的问题

修复：界面 - 未安装淘宝时，淘宝引导页 UI 错乱的问题

修复：界面 - 打开帖子编辑器时 UI 会闪动的问题

修复：界面 - 帖子编辑器占位文字有时显示不正确的问题

修复：界面 - 自定义深色模式的时间区间不能自动切换的问题

修复：界面 - iPad 横屏状态下某些 UI 变形的问题

修复：界面 - iPad 某些页面未跟随主题切换的问题

修复：界面 - iPad 某些页面不居中显示的问题

修复：界面 - iPad 竖屏情况下表情列表的表情过小的问题

修复：功能 - 某些特殊的自定义字体无法选中、无法保存的问题

修复：功能 - 文章详情不解析表情的问题

修复：功能 - 评论中含有链接时显示不正确的问题

修复：功能 - 文章中自己新回复的评论若是点击复制会出现乱码的问题

修复：功能 - 换绑手机号始终不成功的问题

修复：功能 - 帖子中自己新发的回帖如果有特殊符号会不显示的问题

修复：功能 - 帖子页面，内置浏览器内存泄漏的问题

修复：功能 - 超长带图片的帖子，点击评论按钮跳转错误并且悬浮的工具条变成两个的问题

修复：功能 - 表情包在 iOS10 版本中下载失败的问题

修复：功能 - 三处可能引起崩溃的问题

IT之家 iOS 版 7.21 更新日志

新增：功能 - 实用工具增加「iOS 应用限免精选」

新增：功能 - 「框框」表情包新增「铺路」「对眼滑稽」等 15 个全新表情

改进：界面 - 富文本编辑器中表情的样式

改进：功能 - 表情输入框去掉完成按钮避免让用户产生误解

改进：功能 - 表情支持「无障碍」

改进：功能 - 文章页图片增加占位图，避免图片加载后的跳动问题

修复：界面 - 评论输入框不显示自定义字体的问题

修复：界面 - 主题设置后某些 UI 不生效的问题

修复：界面 - 热评表情太大的问题

修复：界面 - iPad 横屏，搜索界面不能点击问题

修复：功能 - 收到推送时，当前输入框会失去焦点的问题

修复：功能 - 圈子中某些帖子打开后空白的问题

修复：功能 - 编辑器表情面板弹起或者选择相册的图片后，内容被遮盖的问题

修复：功能 - 编辑器选择一个草稿，填充后格式不正确的问题

修复：功能 - 编辑器多次保存同一个草稿时，草稿可能会丢失的问题

IT之家 iOS 版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包

改进：界面 - 发帖、回帖界面的导航按钮采用文字形式展现

改进：界面 - 「黑莓」小尾巴在深色模式下的 UI

修复：界面 - 系统设置粗体后，某些界面 UI 显示不正确的问题

修复：界面 - 用户自定义主题颜色后，底部 Tabbar 文字没有跟随变化的问题

修复：界面 - iPad 版本在工具页面旋转后 UI 显示不全的问题

IT之家 iOS 版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

新增：功能 - 手机换绑、账户注销支持海外手机号

改进：设置 - 阅读页面正文下方的广告支持关闭



改进：界面 - 热榜页面、「界面与交互」页面无障碍功能优化

修复：界面 - 圈子详情页英文字体修正为 San Francisco

修复：界面 - 帖子回复展开空白问题

IT之家 iOS 版 7.13 更新日志

改进：界面 - 修正文章／圈子详情页以及评论界面底部工具栏位置异常问题（iPad Pro 2020）

改进：性能 - 圈子编辑器界面字数多时打字卡顿问题



改进：界面 - 圈子编辑器界面顶部工具栏按钮文字替换为图标，增加字数统计



改进：功能 - 圈子编辑器界面粘贴复制的内容时只保留文本内容（清除 css）

关于 7.x 后续版本

接下来 7.10、7.20 会有什么，重点的我来说说——

大家一直期盼的 “产品库” 功能进入紧张的冲刺期，项目比较大，所以还需要一写时间；

“壁纸库” 立项；

首页底部工具栏 “加号菜单”将取消，引入 “发现”频道，上面的产品库、壁纸库，还有之前的 DXO 排行榜、CPU/GPU 天梯等，都会划入发现频道，同时，还有新鲜有意思而且特别实用的玩意会在这里出现；

金币商城开始支持全金币兑换 “腾讯视频”、“爱奇艺”等数字权益产品；

广告大瘦身，大幅减少信息流内的商品等广告，让阅读更舒适，最大化提升大家的阅读体验；

编辑文章的质量控制系统，这个对大家暂时不可见，内部正在利用各种手段来提升文章质量，提升编辑专业能力，后期编辑的打分可能会给大家公开，这个正在草拟阶段……



版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的 IT 业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓 / iOS/Win10 / 微信小程序 / WP/macOS/Chrome）覆盖 PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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