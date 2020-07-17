IT之家 iOS / 安卓版 7.31 发布：底部工具栏自定义、评论可编辑、彩蛋……

IT之家 iOS版/安卓版 7.31 隆重登场！

在7月11日的时候，软媒发布了 IT之家 iOS/安卓版 7.30 这个重大版本，引入了全新的首页布局和「发现」频道，并在发现频道里新增了重磅的「产品库」测试版，大家在发现频道里还能发现很多很多实用的功能，例如卫星查探、CPU/GPU天梯榜、DxOMark榜单、手机跑分榜、iOS限免、苹果描述文件下载、微信工具大全、微信安卓最新版内测（支持通知）、游戏「喜加一」等等等等。

今天，App 的 7.31 版发布，评论可以编辑了（无金币需要）！底部工具栏可以自定义了！底部的辣品、发现、圈子等频道图标可以排序、可以隐藏（我 - 设置 - 界面与交互 - 底部工具栏）。上次有朋友好心建议，辣品隐藏了会影响你们收入，可以保留，圈子和发现能排序或者隐藏就可以。但是我们的考虑是，体验还是第一位的，如果你不喜欢，硬加上也没有意义，大家都喜欢自己的地盘自己做主，所以底部的辣品、发现、圈子大家都可以排序或者隐藏。

7.31 版本还特别加了个彩蛋，其实很好找很好找，就在首页的某处……

现在，IT之家的商业收入，就是大家说的“恰饭”主要来自厂商宣传广告费（产品发布会推介、硬广投放）和电商，这里面信息流里面的电商导购，是我一直以来比较头疼的，去了没收入，不去的话，应该寻找更好的模式。IT之家不像BAT有丰厚的利润，我们一直挣扎在亏损和盈利水平线上。大家有什么想法，欢迎给我们建议，拜谢！！

接下来，IT之家将致力遵循于以下的产品路线：

七月下旬推出全新的IT之家电脑网页版（PC版），简介、高速、无广告（特殊时期会上线有限临时广告）。

「产品库」继续升级，目前阶段属于测试期，功能、界面和内容都比较初级，例如当前只有手机产品库，接下来还会扩充到更多的设备。同时，每个设备都会有分享、对比、打分（仅限该设备用户）、评论（仅限该设备用户）、图库、视频库等等，市面上不少科技网站都有类似的产品库功能，但软媒一定会做到有意义的差异化，和而不同，增加更多的独家和实用性功能，也期待大家的建议！

IT号开通，邀约制、审核制。邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。

新圈子，基于话题，拓展社交。

更多改进计划，逐步推进，可能会有优先级调整，会及时告知大家！



更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 iOS版 7.31 更新日志

新增：功能 - 支持自定义「底部工具栏」，辣品、圈子、发现频道可以排序和隐藏了

新增：功能 - 文章中的「评论」支持编辑（无金币要求哈）

改进：界面 - 圈子、我的页面底部适配高斯模糊效果

改进：界面 - APP内部通知UI调整，增加阴影效果

改进：界面 - 加号菜单遮罩层毛玻璃效果

改进：功能 - 「音效与振动」中增加APP内部通知的音效开关

修复：界面 - iPad回复楼中楼，表情面板过小的问题

修复：功能 - 资讯页面，双击底部工具栏有几率回不到顶部的问题

修复：功能 - 苹果描述文件页面，返回按钮失效且颜色显示不正确的问题

IT之家 安卓版 7.31 更新日志

新增：功能 - 支持自定义「底部工具栏」，辣品、圈子、发现频道可以排序和隐藏了

新增：功能 - 文章中的「评论」支持编辑（无金币要求哈）

修正：界面 - 华为平板平行视界底栏显示异常问题

修正：功能 - 个别非视频文章页面屏幕常亮不会自动关闭问题

IT之家 iOS版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 个人资料界面文章分栏支持无障碍转子交互

改进：功能 - 评论展开页，悬浮置顶按钮支持拖拽并记忆位置

改进：功能 - 帖子、评论展开页支持下拉关闭

改进：功能 - 圈子上传多张图片时，提示上传进度

改进：功能 - 适配悼念性黑白调文章的评论页、评论展开窗口

修复：界面 - 展开查看某楼层帖子时界面闪烁问题

修复：界面 - 圈主的回复置顶点击“展开”界面空白问题

修复：界面 - 投稿区点击已审核帖子后，锁屏再进入出现排版错乱问题

修复：界面 - 编辑器输入文字计数器一直显示0字问题

修复：界面 - 昵称有特殊字符时，我的帖子页面显示空白问题

修复：界面 - iPad分屏会闪退的问题

修复：界面 - iOS 14，编辑器点击键盘或表情会闪退问题

修复：界面 - iOS 14，应用内通知无法显示问题

修复：功能 - iPad打开工具界面可能崩溃问题

修复：功能 - 评论时出现半角引号会出现UI错乱的问题

修复：功能 - 评论菜单的内存泄漏

IT之家 安卓版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 增强「扫一扫」功能，支持从相册读取二维码图片，修正了扫码物体变形问题……

修正：功能 - 部分手机上无法从其他App接收字体文件问题

修正：界面 - 评论、帖子管理页面昵称过长时显示异常问题

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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