IT之家 iOS / 安卓版 7.35：魔珠、快捷翻页、栏目定制云同步、评论和帖子列表顺序记忆……

IT之家 iOS版/安卓版 7.35 发布！

每周都有版本，每周都有大变化的版本，前几周 7.30 和 7.31、7.32 几个重要版本引入了全新的首页布局、首页彩蛋、底部工具栏自定义、评论编辑和「发现」频道，并在发现频道里新增了重磅的「产品库」测试版，大家在发现频道里还能发现很多很多实用的功能，例如卫星查探、CPU/GPU天梯榜、DxOMark榜单、手机跑分榜、iOS限免、苹果描述文件下载、微信工具大全、微信安卓最新版内测（支持通知）、游戏「喜加一」等等等等。新的底部工具栏自定义让底部的辣品、发现、圈子等频道图标可以排序、可以隐藏（我 - 设置 - 界面与交互 - 底部工具栏），虽然影响收入，但体验上去带来的被高度肯定的成就感更多。

今天，App 的 7.35 版更新，上周还更新了 7.33 版本，这里把两次的更新重点一并说明：

首先，文章阅读页面支持「快捷翻页」，点击屏幕下方区域会自动翻到下页（如果点击屏幕上方区域……）；其次，发现频道里面我们加入了「魔珠」H5 小游戏，当然软媒老朋友可以继续使用独立版魔珠App，注意多练练魔珠的技术啊，没准哪天就开始来次魔珠大赛了。；第三，首页顶部的栏目定制支持云同步了，调整好的顺序和栏目，换了设备也不怕了，特别提醒，栏目定制页面也支持右划或者上划手势关闭页面了；第四，圈子帖子列表的显示顺序和文章评论的显示顺序都可以记忆了，这个可大大解决了一些朋友的痛苦；第五，发评论页面支持显示引用评论或回帖，并且评论输入框会根据输入内容自动改变高度；

…… 7.35 和 7.33 带来极多的改进，大家看看更新日志吧！

IT之家 iOS 版 7.35 更新日志

新增：功能 - 首页的栏目排序支持同步

改进：界面 - 「我」页面的设置一栏增加日夜间模式切换，更加方便

改进：功能 - 圈子记录帖子列表的阅读顺序设置（正序or倒序）

修复：界面 - 部分页面的占位图太大的问题

修复：界面 - 无图模式下文章详情的「相关文章」UI错乱

修复：界面 - 我的页面列表右侧的文字可能会错乱的问题

修复：界面 - 底部工具栏编辑后，首页栏目无法排序的问题

修复：功能 - 大爆炸在文字较多的时候底部按钮无法响应的问题

修复：功能 - 编辑器提交时没有过滤表情等资源的问题

修复：功能 - 无障碍模式下语音朗读的按钮无法响应

修复：功能 - 文章详情点击无图模式下的图片和投票视图会翻页的问题

修复：功能 - 我的资产不能正确跳转的问题

修复：功能 - 发现页面的工具添加至桌面后，某些页面不能正确跳转的问题

修复：功能 - iPad横屏状态下切换到后台再进入前台时UI异常

修复：功能 - iPad在后台横竖屏切换后会卡在主界面

修复：功能 - 点击回复XX楼时跳转错误的问题

IT之家安卓版 7.35 更新日志

新增：功能 - 首页资讯栏目支持同步

改进：界面 - 「我」页面的设置一栏增加深色模式快捷开关

修正：功能 - 圈子回帖排序记忆功能失效问题

修正：功能 - 帖子从外部浏览器打开App时，可能加载失败的问题

修正：界面 - 新闻直播未开始时直播状态可能显示错误问题

修正：界面 - 工具栏跟随主题色时，评论、回帖展开页面状态栏显示异常问题

修正：界面 - 辣品评论乱码问题

IT之家 iOS 版 7.33 更新日志

新增：功能 - 「快捷翻页」加入 ，新闻详情页点击正文区域自动翻页

新增：功能 - 评论框支持根据输入内容自动改变高度

新增：功能 - 发评论页面支持显示引用评论或回帖

改进：界面 - 首页栏目管理支持手势上拉、手势左滑关闭视图

改进：界面 - 资讯列表的标题最多显示三行

修复：界面 - 我的消息页面有表情时，文字在深色模式下显示异常

修复：界面 - 评论展开后数据获取失败的情况下UI显示异常

修复：界面 - 首页、辣品顶部的轮播图指示器没有居中

修复：界面 - 帖子正文加粗字体后面都有一个空格的问题

修复：功能 - 评论中有多个链接时跳转错误的问题

修复：功能 - 表情、编辑器资源可能会下载失败的问题

修复：功能 - 圈子双击底部工具栏刷新无法返回顶部的问题

修复：功能 - 通过协议跳转后，页面内存没有释放的问题

IT之家安卓版 7.33 更新日志

新增：功能 - 评论框支持根据输入内容自动改变高度

新增：功能 - 发评论页面支持显示引用评论

新增：功能 - 「快捷翻页」加入 ，新闻详情页点击正文区域自动翻页

新增：功能 - 评论、回帖记忆阅读排序设置

改进：功能 - IPv6网络下首页列表和新闻详情页加载提速

修正：功能 - 评论中包含多条链接时可能识别不全问题

修正：功能 - 评论和回帖含特殊字符导致乱码问题

修正：功能 - 首页添加屏蔽关键词无效问题

IT之家 iOS版 7.32 更新日志

新增：界面 - 统一发现频道工具/榜单页面顶部工具栏风格

新增：功能 - 支持「同步屏蔽关键词」，换机无需重新设置

新增：功能 - 点击评论的「修改时间」可查看评论修改历史

新增：功能 - iPad版本支持「底部工具栏定制」

改进：界面 - 深色模式下首页各Tab(频道)页面logo配色调整

改进：界面 - 列表、新闻详情等页面无数据缺省提示图重新设计

改进：功能 - 首页栏目管理菜单支持轻扫手势关闭

改进：功能 - 圈子、辣品频道关闭后可在首页加号菜单中打开，方便临时使用

改进：功能 - 优化圈子编辑器存在大量高质量图片时卡顿的现象

修复：界面 - 在苹果描述文件页面切换主题后，导航栏显示异常的问题

修复：界面 - 首页、辣品幻灯加载时会一闪而过幻灯占位图的问题

修复：界面 - 热评列表、收藏评论列表的某些评论的「->」字符显示不正确

修复：界面 - 编辑评论时，输入框内有文字但是占位视图没有消失的问题

修复：界面 - iOS 10 下部分导航栏按钮被拉伸的问题

修复：界面 - iOS 14 深色模式设置中的文字显示不全

修复：界面 - iOS 14 选择开启部分图片的权限，弹出相册选择后有空白图片的问题

修复：功能 - 资讯列表刷新后不返回顶部的问题

修复：功能 - 发现页面、圈子列表可能产生崩溃的问题

修复：功能 - 在辣品栏目打开淘宝后，再返回APP时崩溃的问题

修复：功能 - 贴子详情查看图片后，再点击倒序、只看楼主等操作，会产生重复的图片

修复：功能 - 评论编辑后提交发布，再去别的评论回复，编辑后的内容还在评论框内

修复：功能 - 圈子编辑器上传图片失败后，没有正确提示的问题

IT之家 安卓版 7.32 更新日志

新增：功能 - 支持「同步屏蔽关键词」，换机无需重新设置

新增：功能 - 支持查看文章评论修改历史

新增：功能 - 支持查看我的威望变更历史

新增：界面 - 统一发现频道工具/榜单页面顶部工具栏风格

改进：功能 - 圈子、辣品频道关闭后可在加号中打开，方便临时使用

改进：界面 - 深色模式下首页各Tab(频道)页面logo配色调整

改进：界面 - 列表、新闻详情等页面无数据缺省提示图重新设计

修正：功能 - 软键盘未打开时，表情按钮点击不弹出表情面板问题

修正：功能 - 回帖倒序排列时，新插入回帖后点赞楼层错位问题

修正：界面 - 首页底部工具栏只显示两个按钮时位置不居中问题

修正：界面 - 首页底部工具栏启动后不能跟随自定义主题色问题

修正：界面 - 帖子详情页昵称过长时与楼层标识显示重叠问题

IT之家 iOS版 7.31 更新日志

新增：功能 - 支持自定义「底部工具栏」，辣品、圈子、发现频道可以排序和隐藏了

新增：功能 - 文章中的「评论」支持编辑（无金币要求哈）

改进：界面 - 圈子、我的页面底部适配高斯模糊效果

改进：界面 - APP内部通知UI调整，增加阴影效果

改进：界面 - 加号菜单遮罩层毛玻璃效果

改进：功能 - 「音效与振动」中增加APP内部通知的音效开关

修复：界面 - iPad回复楼中楼，表情面板过小的问题

修复：功能 - 资讯页面，双击底部工具栏有几率回不到顶部的问题

修复：功能 - 苹果描述文件页面，返回按钮失效且颜色显示不正确的问题

IT之家 安卓版 7.31 更新日志

新增：功能 - 支持自定义「底部工具栏」，辣品、圈子、发现频道可以排序和隐藏了

新增：功能 - 文章中的「评论」支持编辑（无金币要求哈）

修正：界面 - 华为平板平行视界底栏显示异常问题

修正：功能 - 个别非视频文章页面屏幕常亮不会自动关闭问题

IT之家 iOS版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 个人资料界面文章分栏支持无障碍转子交互

改进：功能 - 评论展开页，悬浮置顶按钮支持拖拽并记忆位置

改进：功能 - 帖子、评论展开页支持下拉关闭

改进：功能 - 圈子上传多张图片时，提示上传进度

改进：功能 - 适配悼念性黑白调文章的评论页、评论展开窗口

修复：界面 - 展开查看某楼层帖子时界面闪烁问题

修复：界面 - 圈主的回复置顶点击“展开”界面空白问题

修复：界面 - 投稿区点击已审核帖子后，锁屏再进入出现排版错乱问题

修复：界面 - 编辑器输入文字计数器一直显示0字问题

修复：界面 - 昵称有特殊字符时，我的帖子页面显示空白问题

修复：界面 - iPad分屏会闪退的问题

修复：界面 - iOS 14，编辑器点击键盘或表情会闪退问题

修复：界面 - iOS 14，应用内通知无法显示问题

修复：功能 - iPad打开工具界面可能崩溃问题

修复：功能 - 评论时出现半角引号会出现UI错乱的问题

修复：功能 - 评论菜单的内存泄漏

IT之家 安卓版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 增强「扫一扫」功能，支持从相册读取二维码图片，修正了扫码物体变形问题……

修正：功能 - 部分手机上无法从其他App接收字体文件问题

修正：界面 - 评论、帖子管理页面昵称过长时显示异常问题

接下来，IT之家将致力遵循于以下的产品路线：

更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

版本下载

记得在商店里给出五星评论，支持我们做的更好！





扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别各平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版

一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

文末下载信息



扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

也可单独下载：

iOS版 | Win10/Win8版 | 安卓版 | WP7/8版