撑不下去了？WeWork 拟叫停合租房业务 WeLive

6 月 9 日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，共享办公空间初创企业 WeWork 正在研究如何叫停合租房业务 WeLive。

一位不愿透露姓名的知情人士说，WeWork 正在与一位顾问合作，就移交其位于华盛顿特区附近克里斯特尔城的 WeLive 合租房进行谈判。其中一位知情人士说，该公司还在考虑移交位于纽约华尔街的第二处 WeLive 合租房。

其中一位知情人士说，相关讨论还处于早期阶段。WeWork 发言人拒绝置评。

在联合创始人、前首席执行官亚当 · 诺伊曼 (Adam Neumann)的领导下 WeWork 将业务拓展到共享办公空间业务之外。其不仅开设了一所学校，还开始通过 WeLive 涉足合租房领域。

去年 WeWork 首次公开募股失败，诺伊曼随后下台。WeWork 也缩减了原来雄心勃勃的增长计划，专注于提供共享办公空间这一核心业务。去年 10 月，公司宣布关闭 WeGrow 小学。除此之外，WeWork 还一直在出售非核心资产，包括其拥有的女性合作公司 The Wing 股份。

该公司还取消了在西雅图一栋 36 层大楼开设 WeWork 和 WeLive 业务的计划。上个月 WeWork 被控违反承诺，未向旧金山一个用来展示 WeLive 合租房业务的开发项目投资 4.5 亿美元。

WeLive 合租房业务为用户提供设施齐全的公寓，两处合租房分别为于克里斯特尔城和纽约华尔街。公司网站显示，如果新用户与 WeLive 签订一年期以上的租赁合同，能够获得减免两个月租金的优惠。